T-MEC, el tratado más fácil: Pelosi

Washington— La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, consideró que el nuevo tratado comercial con México y Canadá del presidente Donald Trump es el “acuerdo comercial más fácil que hemos hecho”.

“Estamos en camino hacia el sí, y creo que cada día nos acerca más a un acuerdo”, indicó Pelosi en una mesa redonda con periodistas y editores de Bloomberg ayer viernes. “Me gustaría hacerlo tan pronto como esté listo. No lo descartaría el año que viene. Espero que podamos hacerlo antes, pero dije que cuando esté listo, lo haremos”.

Los negociadores demócratas y la administración Trump están cerca de finalizar los arreglos al T-MEC, afirmó Pelosi, y agregó que cree que el acuerdo podría servir como una plantilla para futuros tratados si se hace bien.

Su actitud positiva ante el nuevo acuerdo comercial ocurre luego de que la Cámara de Representantes votara el jueves para formalizar su investigación de ‘impeachment’ al presidente Trump, marcando el comienzo de la fase pública del proceso.

Pelosi aseguró que la aprobación del acuerdo comercial no se verá influenciada por la investigación de juicio político, y que el plazo dependerá de cuando esté listo el convenio.

A principios del año Pelosi designó un grupo de demócratas para negociar cambios en el pacto con el representante de comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, centrándose en particular en el fortalecimiento de disposiciones laborales y su ejecución.

El presidente de la Cámara de Medios y Arbitrios, Richard Neal, quien dirige el grupo de trabajo demócrata, indicó esta semana que las dos partes hicieron un progreso significativo. Además, pidió al presidente de la AFL-CIO, Richard Trumka, a Lighthizer y al personal del comité, que se reúnan pronto para resolver diferencias pendientes.

Trumka se reunió esta semana con legisladores progresistas y les dijo que no se apresuraran a votar. Al mismo tiempo, apuntó que los negociadores se están acercando a la meta final.

Hasta ahora, muchos grupos laborales han dicho que el acuerdo no es lo suficientemente bueno, pero no es claro si presionarían a los demócratas para que eliminen todo el acuerdo.

Legisladores republicanos y funcionarios de la administración Trump se preocupan cada vez más de que se acabe el tiempo para votar el acuerdo este año, y que no será posible considerarlo para el próximo, afirmaron personas familiarizadas con las deliberaciones internas.

Bloomberg News informó a principios de esta semana que el Gobierno y el Congreso de EU aún están negociando y tienen grandes diferencias en el lenguaje de la legislación que los congresistas votarán, lo que indica otra batalla.