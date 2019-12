Suspenderá Boeing producción del 737 MAX

Ciudad de México— Boeing suspenderá la producción de su avión 737 MAX, según personas informadas sobre el asunto, intensificando la crisis que enfrenta el gigante aeroespacial y aumentando la posibilidad de recortes de empleos y licencias en la industria aeroespacial mundial, publicó The Wall Street Journal.

El diario dijo que se espera que la compañía detenga la producción en enero, según una de las fuentes. Boeing ha continuado ensamblando alrededor de 40 aviones al mes en su planta cerca de Seattle desde que el MAX estuvo en tierra en marzo después de un segundo accidente fatal del avión en cinco meses.

Eso ha generado una acumulación de alrededor de 400 jets, ya que Boeing ha buscado la aprobación regulatoria para que el MAX regrese al servicio. Las aerolíneas y los funcionarios del gobierno no esperan que esa aprobación llegue hasta febrero como muy pronto, indicó la publicación.

No se esperan licencias ni despidos en Boeing, dijo una de las personas familiarizadas con el asunto, aunque no se pudo conocer de inmediato la duración prevista del cierre de la producción.

Es probable que la decisión de Boeing de detener la producción del 737 MAX impacte en toda la economía estadounidense. El fabricante de aviones es el mayor exportador de fabricación del país y uno de los principales empleadores privados.

Boeing emplea a unos 12 mil trabajadores en su planta de ensamblaje 737 en Renton, Washington. La producción del 737 MAX también admite miles de empleos en la red de más de 600 proveedores y cientos de otras empresas más pequeñas en la cadena de suministro global de MAX.

Tras el reporte, las acciones de Boeing bajaron aún más después del cierre, luego de caer un 4 por ciento durante la sesión del lunes.

Las acciones de los grandes proveedores también bajaron, con el fabricante de fuselaje Spirit AeroSystems Holdings Inc. cayendo un 2 por ciento después del cierre.

"Sería difícil que cualquier otra compañía por sí sola detuviera la producción de un solo producto y afectara a la economía tanto como esto", dijo Luke Tilley, economista jefe de la firma de gestión de inversiones Wilmington Trust. Estimó que una congelación de la producción reduciría 0.3 puntos porcentuales del crecimiento del PIB interno en el primer trimestre.

Boeing tenía 4 mil 545 pedidos MAX en cartera al 30 de noviembre y había estado construyendo el avión a una tasa de 42 por mes desde abril, según la compañía. La mayoría de los proveedores de MAX ya habían reducido la producción en línea con esa tasa, lo que permitió a algunos, como el fabricante de motores CFM International, una empresa conjunta entre General Electric Co. y Safran SA, ponerse al día con los cuellos de botella de producción que obstaculizaron las entregas el año pasado.