Suspenden temporalmente puentes ferroviarios en Texas

Ciudad de México.- La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) informó que las operaciones de entrada y salida en los cruces ferroviarios internacionales de Texas, en El Paso-Ciudad Juárez y Eagle Pass-Piedras Negras, quedaron suspendidas temporalmente a partir de hoy desde las 8:00 horas local.

Detalló que la suspensión se atribuye a la finalidad de redirigir al personal para ayudar a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP) a detener a los migrantes.

Asimismo, indicó que continúa aumentando todos los recursos disponibles para procesar a los migrantes de manera segura en respuesta a los mayores niveles de encuentros con migrantes en la frontera suroeste, impulsados por contrabandistas que venden desinformación a se aprovechan de individuos vulnerables.

"Después de observar un reciente resurgimiento de organizaciones de contrabando que transportan migrantes a través de México en trenes de carga, CBP está tomando medidas adicionales para aumentar el personal y abordar este problema de desarrollo, incluso en asociación con las autoridades mexicanas", sostuvo en un comunicado emitido el domingo.

Por ello, explicó que continuará ajustando sus planes operativos para maximizar los esfuerzos de aplicación de la ley contra aquellos no ciudadanos que no utilizan vías o procesos legales o que no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos.

Al respecto, Grupo México Transportes (GMXT) señaló un aumento de migración irregular a México, la cual registró un incremento de 31 por ciento entre noviembre y diciembre del año en curso.

Lo anterior con un impacto directo en el Sector Del Rio, Texas, con 15 mil 702 intentos de cruces diarios, que derivó en el cierre temporal de los cruces ferroviarios, el cual llega en un momento crítico para el sector logístico del País.

Debido a ello, GMXT indicó que ha asumido altos costos operativos por las afectaciones en los tiempos de traslado y por ende la congestión de la red.

Agregó que el recorte presupuestal al Instituto Nacional de Migración ha impactado fuertemente la estrategia migratoria de evitar que las personas suban al tren y viajen a bordo de este al Norte del País.

Asimismo, la empresa expuso que dicha situación la obliga a detener las documentaciones por Piedras Negras y Ciudad Juárez, tanto el tráfico norte como sur, durante el tiempo que CBP mantenga cerradas las fronteras.