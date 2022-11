Suspenden empresas publicidad en Twitter

Ciudad de México.- La compañía de alimentos General Mills Inc., el fabricante de las galletas Oreo, Mondelez International Inc., Pfizer Inc. y Audi de Volkswagen AG se encuentran entre una lista creciente de marcas que han detenido temporalmente su publicidad en Twitter a raíz de la adquisición de la compañía por parte de Elon Musk, según personas familiarizadas con el asunto, citadas por The Wall Street Journal.

El diario dijo que a algunos anunciantes temen que Musk pueda reducir la moderación del contenido, lo que les preocupa que conduzca a un aumento del contenido objetable en la plataforma.

Otros están deteniendo temporalmente sus anuncios debido a la incertidumbre en la empresa a medida que los altos ejecutivos se van y Musk considera una serie de cambios, señalaron algunas fuentes.

Kelsey Roemhildt, vocera de General Mills, cuyas marcas incluyen Cheerios, Bisquick y Häagen-Dazs, confirmó que la compañía detuvo los anuncios de Twitter.

"Como siempre, continuaremos monitoreando esta nueva dirección y evaluando nuestro gasto en marketing", dijo.

Un representante de Twitter no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

General Motors Co. detuvo sus gastos en la plataforma de redes sociales la semana pasada.

El Journal indicó que varios compradores de anuncios esperan que aumente la cantidad de marcas que pausan los anuncios de Twitter.

Muchos ejecutivos en Madison Avenue están incómodos con la oleada de salidas repentinas de ejecutivos de las unidades de marketing y ventas de publicidad de Twitter.

Entre los que han salido se encuentran la directora de atención al cliente, Sarah Personette, la directora de marketing, Leslie Berland, y Jean-Philippe Maheu, vicepresidente de soluciones globales para clientes de Twitter. Esos ejecutivos ayudaron a asegurar a los anunciantes que sus dólares publicitarios se estaban gastando de manera inteligente y adecuada en Twitter.

El miércoles, Musk participó en una videollamada con WPP PLC, la empresa de publicidad más grande del mundo, y algunos de sus clientes, como Coca-Cola Co., Unilever PLC y Google, según personas familiarizadas con la reunión.

Durante la reunión, Musk enfatizó que Twitter sería un lugar seguro para las marcas y prometió eliminar los bots de la plataforma y agregar herramientas de administración comunitaria, según las fuentes.