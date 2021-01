Cortesía

Tras la reapertura de gimnasios con semáforo amarillo, comenzaron a presentarse decenas de quejas contra negocios como Alcatraz gym por cobros no autorizados en tarjetas de crédito y débito con la renovación de membresías.

Por medio de denuncias anónimas a El Diario, lectores manifestaron que dicho negocio no quiere respetarles las membresías que pagaron antes del cierre de la pandemia, cuando en un inicio se les informó que se recorrería el plazo hasta que abrieran las instalaciones de nueva cuenta.

Sin embargo, dijeron que además de ya no querer hacerles válidas las membresías congeladas, volvieron a hacerles el cargo a sus tarjetas sin su consentimiento.

'Ana', una de las quejosa, detalló que el año pasado pagó poco más de 2 mil 500 pesos por una promoción anual, que no alcanzó a usar por el cierre que se dio con el Covid-19.

Pese a ello, denunció que recibió una notificación por un nuevo cobro en su tarjeta, por lo que al reclamar al banco, le informaron que este hizo el negocio denominado Alcatraz, lo que consideró como robo.

"Cuando empezó la pandemia y cerraron los gimnasios, me dijeron que me iban a recorrer el año y la membresía a este (2021), ayer hicieron cobro a mi tarjeta y yo sin saber de qué era, reclamé en el banco y me dicen que es un cobro del Gimnasio Alcatraz. No se respetó mi primera promoción y se cobraron a lo chino, me robaron", expresó.

En ese sentido refirió 'Carmen', otra de las denunciantes, quien dijo que en su caso el cobro que le hicieron fue de 4 mil 999 pesos, cuando en 2020 pagó la mitad y tampoco alcanzó a usar la membresía que adquirió en ese entonces.

"Se me hace un abuso que sin preguntarme me hayan hecho el cargo, cuando también dijeron que mi membresía estaría congelada por la pandemia", dijo.

Mientras que "Luis", también uno de los inconformes, dijo que aunque el gimnasio estaba cerrado, en su cuenta le siguieron haciendo el cargo de manera mensual.

"Muchos acababan de pagar la anualidad y a muchos otros nos siguieron cargando mensualidad aun cuando estaba cerrado, ellos siguieron recibiendo entradas de dinero y ahora salen que no lo respetarán", manifestó molesto.

El Diario buscó a Christopher Ramírez, representante de Alcatraz Gym para conocer su postura ante el tema, sin embargo no hubo respuesta.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), los consumos no reconocidos son aquellos cargos a tarjetas de débito o crédito por pagos a comercios que no son avalados por el cliente.

Hasta el cierre del tercer trimestre del año pasado, se presentaron 15 mil 823 quejas por consumos no reconocidos en tarjetas bancarias.

Ante ello, recomendó a los usuarios activar el sistema de alertas de su banco, a fin de que estén en la posibilidad de reportar cargos no reconocidos en el periodo establecido de 48 horas.

Cuando se presentan este tipo de situaciones, que hay que comunicarse de inmediato al banco para aclarar la situación. Si los cargos fueron realizados hace poco tiempo, se puede pedir que bloqueen la tarjeta para evitar más cargos.

