Superpeso gana terreno

El peso mexicano cerró esta semana en su punto más fuerte desde mayo. El tipo de cambio con el dólar cotizó ayer alrededor de los 19.47 pesos, acercándose al mínimo del año, de 19.41. Sin embargo, en los centros cambiarios de Ciudad Juárez el precio de la divisa promedia en 20.60, implicando una diferencia de un peso con 13 centavos para los que consiguen los billetes norteamericanos en los sitios de canje.

Ricardo García Aguilar, titular de la sección especializada de centros cambiarios de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), manifestó que los billetes norteamericanos podrían subir su costo próximamente, toda vez que casi no hay dólares y se están quedando cortos para satisfacer la demanda. Apuntó que, de seguir así, el dólar alcanzará los 21 pesos ante el contexto del Viernes Negro y el Día de Gracias.

Al respecto, el presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Jesús Manuel Salayandía Lara, señaló que casi todo se mueve en dólares en la frontera. Por ejemplo, algunos vehículos se comercian en dólares e, igualmente, en la industria los clientes cobran en dólares. Resaltó que el aumento implicaría que subirán los precios, pero son estimaciones.

“Son expectativas, no sabemos aún si vaya a pasar eso o no (...) Son expectativas económicas, pero no ha habido un estudio confiable actual donde se diga cómo se está dando este intercambio económico y hay que hacerlo. Nosotros hemos estado haciendo sondeos, pero lo tenemos que hacer. Si sube mucho el dólar, todo sube. En Juárez tenemos una economía muy dolarizada”, puntualizó Salayandía Lara.

Destacó que en la localidad un sinnúmero de tratos depende de la divisa, la cual prevalece con falta de circulante según lo dado a conocer por la Canaco. Por su parte, García Aguilar apeló a la comprensión de la comunidad, toda vez que se enfrentan a la falta de circulante del dólar, que en su venta al mayoreo (Forex) estaba promediando en los 19.52 pesos hasta el cierre de edición.

