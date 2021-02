Suman maquilas pérdidas por 2 mil 400 mdd

Archivo / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— La industria maquiladora tuvo pérdidas en cuatro días de la semana pasada por el apagón de electricidad y los cortes de gas natural por un monto de dos mil 400 millones de dólares, dio a conocer el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Jesús Manuel Salayandía, en una reunión de la comisión de regidores de Turismo y Desarrollo Económico.

Explicó que el quebranto es por la falta de producción en esos días, el pago de salarios y por la maquinaria que estuvo detenida.

Detalló que el lunes 15 de febrero, cuando se fue la luz en casi toda la ciudad, se registraron pérdidas totales, y algunas empresas negociaron que sus empleados trabajaran el sábado y otras tiempo extra.

Aseguró que de las 400 maquiladoras que aproximadamente hay en la ciudad, entre 100 y 150 se vieron muy afectadas porque en sus procesos productivos utilizan el gas.

Aparte están los comercios a los que también les quitaron el gas, y en determinado momento la empresa distribuidora del gas natural planteó que iba a suceder lo mismo en las viviendas.

“Entonces lo que te da a entender esto es que realmente no sabían de qué magnitud venía este problema”, mencionó Salayandía.

Agregó que la situación se debió a falta de prevención, y esto genera incertidumbre en la economía, desde el punto de vista de competencia para traer inversión a Juárez y que tanto puede continuar el ritmo de crecimiento industrial.

“Desde el punto de vista social, pues también causó caos, porque la gente se regresó a su casa y regresaban a sus casas con el problema de que no tenían calentones, no tenían agua, no tenían luz, entones la gente iba desmotivada al trabajo, iba ahí obviamente con un problema de actitud”, expuso.

Añadió que casi toda la semana empleados de la industria maquiladora tuvieron problemas porque no tenían agua o luz.

Reflexionó que esta situación “nos deja muy mal parados como ciudad, porque es cuando te preguntas como Ciudad Juárez que tan competitivos somos, en donde estamos parados, que tan preparados estamos”.

Anotó que Juárez siempre ha sido una ciudad con clima muy extremo en invierno y en verano, y lo que le falta es prevención.

“No se almacenó el gas que se tenía almacenar o comprar lo que se tenía que comprar y eso hizo una cadenita”, manifestó.

La regidora coordinadora de la comisión de Turismo y Desarrollo Económico, Jacqueline Armendáriz Martínez, explicó que al Municipio le interesa dar seguimiento a esta situación para estar preparados por si vuelve a ocurrir un escenario similar.

En la reunión estuvieron también los regidores Perla Bustamante Corona y René Carrasco Rojo, integrantes de la cartera.

acastanon@redaccion.diario.com.mx