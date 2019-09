Suman compras aportación al Afore

Ciudad de México— La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) lanzó la semana pasada la plataforma GanAhorro, en la que se puede hacer una aportación para el fondo de retiro al hacer compras en compañías participantes.

En la compra de boletos de cine, recargas de tiempo aire, café, videojuegos, software, entre otros, se reembolsará desde un 5 hasta un 30 por ciento del pago total a la cuenta de Afore, y de manera gratuita, a través de la app AforeMóvil.

La app no cobra comisiones y son varias las compañías que participan en esta primera etapa: Cinépolis, Spotify, Telcel, Movistar, Microsoft, Nintendo, entre otros.

“(El programa) no cobra comisiones y las empresas participantes tienen un acuerdo de que el ahorrador recibe gratis un porcentaje del importe de sus compras, el cual se abona automáticamente a su cuenta de ahorro voluntario, sin que ello implique un desembolso adicional por parte del ahorrador”, explicó Abraham Vela Dib, presidente de la Consar.

El objetivo es que haya un rendimiento al ahorro arriba de la inflación, aún cuando se ahorre 10, 20, 30 pesos, como mínimo. “El porcentaje de compras se abona de manera voluntaria y es posible dar un regimiento de un 5.5 por ciento real”, comentó Vela.

Por ejemplo, si pagas dos boletos del cine, el trabajador que use esta plataforma podrá recibir gratis 36 pesos de ahorro en su cuenta Afore.

Además, recomendó a la ciudadanía ahorrar, ya que el conjunto de estas herramientas, más los cambios regulatorios, bajar costos, comisiones, etcétera, contribuyen a una pensión digna.

La plataforma inicia con la participación de más de 20 marcas como: Cinépolis, Spotify, Bestbuy, Telcel, Movistar, Unefon, Virgin Mobile, Microsoft, PlayStation, Nintendo, Facturafiel, y se espera se sumen muchas más.

Los usuarios de AforeMóvil tendrán acceso a GanAhorro, un beneficio exclusivo que les permitirá ganar dinero transformando en ahorro voluntario con tan sólo comprar sus productos favoritos al precio que ya conocen.



¿Cómo funciona?





Para disfrutar de este beneficio es necesario ingresar a la aplicación AforeMóvil, dar clic en el ícono de servicios, seleccionar la opción ‘ahorra con beneficios’, elegir el ícono de GanAhorrro y dar clic en ‘continuar’, aceptar el aviso de privacidad y entrar al portal.

Posteriormente, podrás elegir algún producto y al finalizar tu compra recibirás un correo con un código y las instrucciones para hacer efectivo el porcentaje para el ahorro.