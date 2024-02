Suma New York Times Co. 300 mil suscriptores digitales en el trimestre

The New York Times | The New York Times se ha fijado el objetivo de alcanzar los 15 millones de suscriptores a finales de 2027

Nueva York.- The New York Times Company sumó 300 mil suscriptores digitales de pago en el cuarto trimestre de 2023, según informó la empresa el miércoles, lo que contribuyó a que los ingresos anuales por suscripciones digitales superaran por primera vez los mil millones de dólares. El Times registró unos ingresos totales de 676,2 millones de dólares en los tres últimos meses del año, cifra prácticamente estable en comparación con el año anterior. El beneficio de explotación ajustado aumentó un 8,5%, hasta 154 millones de dólares. Meredith Kopit Levien, presidenta y consejera delegada de la empresa, declaró en un comunicado: "Ha sido un año fuerte para The Times, que ha demostrado el poder de nuestra estrategia de ser la suscripción esencial para toda persona curiosa que busque entender el mundo y relacionarse con él". En los últimos años, la empresa se ha centrado en ofrecer un conjunto de productos a sus suscriptores: su principal informe de noticias, así como juegos como Wordle y Spelling Bee; su sitio de reseñas de productos, Wirecutter; una aplicación de recetas; y The Athletic, su sitio web de noticias deportivas. El Athletic, que The Times compró hace dos años por 550 millones de dólares, siguió perdiendo dinero en el cuarto trimestre. Pero su pérdida de explotación se redujo a 4,4 millones de dólares, frente a los 9,6 millones del año anterior. Los ingresos de The Athletic crecieron un 31,3%, hasta 38,5 millones de dólares. A finales de año, The Times contaba con 10,36 millones de suscriptores, 9,7 millones de ellos sólo digitales. La empresa tiene el objetivo declarado de alcanzar los 15 millones de suscriptores a finales de 2027. La empresa dijo que tenía 709,2 millones de dólares en efectivo y valores negociables a finales de 2023. Gran parte del sector de los medios de comunicación está en crisis, con editoriales como Los Angeles Times, The Washington Post y Business Insider despidiendo a periodistas u ofreciendo adquisiciones en los últimos meses. Los vientos en contra incluyen una disminución de los lectores que llegan a los sitios de noticias a través de plataformas de medios sociales, menos interés de los usuarios en las noticias y un mercado difícil para la publicidad. La publicidad fue un punto débil para The Times en el cuarto trimestre. Los ingresos publicitarios totales disminuyeron un 8,4%, hasta 164,1 millones de dólares. La publicidad digital cayó un 3,7 por ciento y la impresa un 16,2 por ciento, y la empresa dijo que esperaba nuevos descensos en los tres primeros meses de este año. Las acciones del Times cayeron más de un 8% el miércoles tras la publicación del informe de resultados. El número de suscriptores de la edición impresa ha seguido disminuyendo. Había 730 mil a finales de 2022 y 660 mil a finales de 2023. La empresa ha afirmado que se enfrenta a un desafío cada vez mayor por parte de la inteligencia artificial generativa. A finales del año pasado, The Times demandó a OpenAI y Microsoft por infracción de derechos de autor, alegando que los artículos publicados por The Times se utilizaron para entrenar chatbots automatizados que ahora compiten con la organización de noticias. OpenAI ha alegado que la demanda carece de fundamento, y el director ejecutivo de Microsoft ha cuestionado el fondo del asunto.