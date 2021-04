Suma el estado más de mil 300 quejas vs bancos

Internet

Por problemas relacionados con cargos no reconocidos, transferencias no autorizadas y negativa en la indemnización de daños a automóviles, entre otros, mil 381 chihuahuenses interpusieron quejas contra bancos ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) durante el primer bimestre de 2021.

De acuerdo con un reporte dado a conocer por el organismo, la mayoría de los reclamos se presentaron en el municipio de Chihuahua, con 658 que agrupan el 47.6 por ciento del total, mientras que en Juárez fueron solamente 268.

Los productos más reclamados en el estado de Chihuahua fueron: tarjeta de crédito, débito, crédito personal y daños automóviles, que en conjunto representaron el 47 por ciento.

Se detalló que los casos registrados este año disminuyeron significativamente contra los 6 mil 228 registrados durante enero y febrero del año pasado.

Por sector, destaca la Banca Múltiple con la mayoría de las quejas en el primer bimestre del año, la cual concentró el 62 por ciento del total de los asuntos con 856 controversias, seguido de las aseguradoras con el 14.5 por ciento que equivale a 200 casos.

Mientras que las instituciones que registraron el mayor número de controversias fueron Banco Santander, Bancomer, Banorte y Banamex, las cuales en conjunto representaron el 42.5 por ciento del total.

En cuanto a la variación de los asuntos, destaca Scotiabank y Financiera Maestra, que fueron las dos instituciones que mostraron crecimiento en sus controversias.

En el tema de las controversias por producto de las personas adultas mayores, destacó el aumento de crédito de nómina, al pasar de 8 a 40 asuntos.

La Condusef destacó que las principales causas por las cuales se presentaron las controversias en el estado de Chihuahua fueron transferencia electrónica no reconocida, con 165 asuntos; consumos no reconocidos, con 112; negativa en el pago de la indemnización, con 80; y actualización de historial crediticio no realizada, con 76; que en conjunto representaron el 31.4% del total.

Asimismo, la Comisión destacó que cuenta con distintos canales de atención a distancia, como es el portal de queja electrónica, chat en línea, así como el correo asesoria@condusef.gob.mx, entre otros.

igonzalez@redaccion.diario.com.mx