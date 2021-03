Suma amparos la ley eléctrica

Tomada de internet

Guadalajara– La nueva ley eléctrica que protege el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) comenzó a recibir una lluvia de amparos judiciales.

Rodrigo de la Peza López Figueroa, otro juez especializado en temas de competencia económica, suspendió también los efectos de la reforma eléctrica aprobada por el Congreso a partir de una iniciativa presidencial preferente.

El fallo del juez fue emitido para 11 amparos de empresas privadas que impugnan la reforma legal que favorecía los despachos de la CFE incluso sobre los de energías limpias.

Las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) habían entrado en vigor el 10 de marzo pasado, pero fueron congeladas apenas un día después por el magistrado especializado Juan Pablo Gómez Fierro.

El lunes, De la Peza no publicó detalles de sus resoluciones, ni quiso aclararlas al ser consultado por Grupo Reforma, pero fuentes cercanas a los litigios informaron que son similares a las que dictó Gómez Fierro, es decir, suspenden de manera general los efectos y consecuencias de las reformas y dejan vigente la versión anterior de la ley.

La acumulación de suspensiones es problemática para el Gobierno, pues mientras más se concedan, más tardarán los tribunales colegiados de circuito en revisar los recursos de queja para impugnarlas, que en teoría deben ser resueltos en 48 horas.

En los próximos días, ambos jueces resolverán si conceden suspensiones definitivas, que detendrían por tiempo indefinido la reforma, mientras se tramitan los juicios para aclarar si es inconstitucional.

Por su parte, Gómez Fierro notificó ayer una nueva suspensión provisional en favor de seis empresas de energía eólica y solar de Tamaulipas y Chihuahua, similar a las que otorgó la semana pasada.

El togado, blanco de ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador, también ordenó publicar las suspensiones en el Diario Oficial de la Federación.

Por su parte, el mandatario adelantó que en caso de que su reforma a la LIE sea declarada como inconstitucional, propondrá otra reforma, pero esta vez a la Carta Magna.

“Yo estoy seguro de que no es inconstitucional la reforma, pero si así lo determinan jueces, magistrados, ministros, enviaría una iniciativa de reforma a la Constitución, porque no puedo ser cómplice del robo, del atraco, no puedo aceptar que particulares dañen a la Hacienda Pública”, afirmó en su conferencia matutina.

López Obrador señalo que al tratarse de un cambio a la Carta Magna, la posible propuesta necesitaría del apoyo de las dos terceras partes en cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión.

“Entonces que lo decida el pueblo. Además, qué bien que vienen elecciones porque por eso ellos (quienes apoyan los amparos) están apostando a que no tengamos mayoría, para seguir manteniendo privilegios”, dijo.

Dos magistrados ya han concedido cerca de 30 suspensiones provisionales contra la modificación propuesta por López Obrador a la LIE.

Ayer se daría a conocer si las primeras de estas suspensiones se convertirían en definitivas; es decir, con vigencia indefinida o hasta que se resuelva en su totalidad el amparo. (Con información de El Financiero)