Sugieren claridad en plan de SPEI

Ciudad de México.- Los bancos hicieron una "lluvia" de peticiones y modificaciones al proyecto del Banco de México (Banxico) para blindar el SPEI contra hackeos.

A principios de agosto, Banxico anunció que modificaría el marco regulatorio de los Sistemas de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) e Interbancarios en Dólares (SPID) para incluir normas en ciberseguridad.

En sus comentarios al proyecto, Bank of America México pidió agregar la definición de ciberresiliencia, precisar si para el uso de Windows es válido aplicar políticas de dominio que bloqueen los archivos no permitidos y proporcionar una lista de archivos cuya ejecución no está autorizada.

Citibanamex demandó puntualizar a qué se refiere "integridad de la información".

"(Además) se identifica ambigüedad en la redacción, dado que se tienen logs (registros) centralizados por plataforma.

"Respecto al término 'patrones anómalos', ¿se refieren a operaciones monetarias? Sería conveniente tener el alcance y confirmar si cada institución definirá qué es un patrón anómalo", agregó.

CIBanco propuso ampliar a seis meses el plazo de entrada en vigor.

JP Morgan sugirió incluir la definición de "filtrado de datos", especificar los criterios de evaluación y se aclare si es por dirección IP y puertos.

"Se sugiere incluir la definición de 'medios extraíbles de almacenamiento de información' que permita aclarar el alcance del requerimiento regulatorio, los tipos de evidencia que se esperan y los criterios de evaluación del mismo", agregó.

Otros integrantes del sector indicaron que en el proyecto no está definido qué es un archivo "no autorizado" ni se explica qué es la identificación de "patrones anómalos" y los parámetros mínimos que abarca.

Lo anterior, en respuesta a que Banxico solicita utilizar herramientas tecnológicas que identifiquen patrones anómalos y detecten incidentes de seguridad informática.