Sugieren aplicar medidas de los 80 para detener inflación

Ciudad de México.— En lugar de buscar culpables, se deberían aplicar acciones que en los 80s ayudaron a enfrentar los problemas económicos y sociales, e impulsaron el desarrollo de México, demandó Enrique de la Madrid.

Sin mencionar al presidente Andrés Manuel López Obrador, el priista exigió aprovechar lo que funciona y ha costado décadas construir, y cambiar lo que no ha dado resultados.

Acompañada de empresarios, ex legisladores y ex funcionarios de aquella época, la familia De la Madrid conmemoró el décimo aniversario de la muerte del ex presidente Miguel de la Madrid.

Anunciaron la creación de una página web en la que detallarán el legado del ex mandatario.

"Lo que queremos hacer como familia es traer los 80s al presente, ese México de cambio lo quisimos traer al presente porque es importante conocer los orígenes para entender el presente y proyectarnos al futuro, para eso sirve la historia, no para repetirla, para estudiarla", afirmó.

El legado de su padre, afirmó, no solo fue reducir la inflación -de 150 a 15 por ciento-, a través del llamado Pacto de Solidaridad, también incorporó a México al GATT, que fue la antesala del TLC, inició con la negociación de la deuda externa e incrementó la participación de la Iniciativa Privada en diversos sectores.

Eran tiempos de crisis, afirmó, pero él supo llamar a la solidaridad.

Sin mencionar la reforma electoral de López Obrador, De la Madrid añadió que su padre impulsó el aumento de 100 a 200 espacios plurinominales en la Cámara de Diputados, para permitir a los partidos de oposición mayor representación.

Como federalista, dijo, planteó reformas para garantizar que los municipios tuvieran capacidad de gestión, además de crear el INEGI y elevar el derecho a la salud.

Sin lo construido en esa época, afirmó, los avances del México de ahora no existirían.

"Que nos sirva la experiencia de los 80s para reconocer que el rumbo por el que vamos no es el correcto, que hay que cambiar el rumbo. No perdamos el tiempo buscando culpables, unámonos para buscar soluciones.

"Nuestros enemigos comunes son la pobreza extrema, el hambre, la inseguridad, desigualdad, para qué queremos más enemigos. Hagamos los ajustes necesarios para que la economía crezca, hagamos estos cambios desde un diálogo respetuoso", afirmó.

La directora del Instituto Mexicano para la Competitividad, Valeria Moy, señaló que el crecimiento de la economía de los últimos años es gracias a lo que hizo De la Madrid, como incorporar a México al GATT.

Afirmó que el Pacto de Solidaridad que se firmó en ese sexenio está lejos del suscrito este miércoles por empresarios y el Gobierno actual para controlar los precios, además, argumentó, los tiempos eran distintos.

Quienes describieron a Miguel de la Madrid afirmaron que le tocó enfrentar las peores a crisis y tragedias, como el temblor de 1985 y la explosión de San Juanico.

Mientras que el historiador Federico Reyes Heroles afirmó que existen gobernantes que llevan sus tinieblas al poder y terminan gobernando en la oscuridad, pero De la Madrid no fue uno de ellos.

Lo calificó como un hombre de Estado, de valores hoy atípicos y de un profundo amor por México.