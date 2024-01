Sugieren a contadores amparo ante obligación de vigilancia

Ciudad de México.- En el país, los contadores están obligados a informar en dictámenes fiscales si los contribuyentes cometen delitos fiscales, lo cual está fuera de su alcance, lo ideal, es que cada uno de ellos busque ampararse, dijo Héctor Amaya, presidente nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

"No somos nosotros peritos en temas penales. Crea una responsabilidad muy grande, porque una auditoría no lleva como fin esto, para eso hay especialistas en la materia, no los contadores", comentó.

El Código Fiscal establece que si un contador detecta que un contribuyente incumple con las disposiciones fiscales y aduaneras o que ha cometido un delito fiscal debe informarlo al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Recordó que con la reforma fiscal de 2022 se estableció esta nueva obligación para el contador público inscrito.

Ante ello, señaló que cada contador tendría que ampararse, ya que existe un principio de relatividad que establece que solamente el quejoso tiene derecho al beneficio que se obtenga en una sentencia.

"Sí tendría que cada uno ampararse por su cuenta", dijo.

Sin embargo, sí obtiene un precedente que se otorgue un amparo favorable en un caso.

Indicó que este miércoles, se discutirá la iniciativa para liberar a los contadores públicos de esta responsabilidad, ya que se presentó un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Este día, está considerada su discusión en el pleno de la corte el proyecto del ministro Javier Laynez Potisek para determinar si se concede el amparo y protección de la justicia al contador que promovió dicho amparo.

Agregó que son altas las probabilidades de que en la discusión se otorgue el amparo. De ser así, se lograría el precedente mencionado, acotó.

Amaya sostuvo que el IMCP como gremio no podría presentar una amparo, ya que cada contador debe hacerlo en lo individual.

"No estaríamos ante una situación colectiva sería uno a uno como quejosos nos resolvería la autoridad 'tú no tienes interés jurídico propio', por eso requiere ser hecho por cada contador", dijo.