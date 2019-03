Sugiere IMEF diálogo y trabajo conjunto

Ciudad de México— A 100 días del inicio del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, ejecutivos de finanzas recomendaron mantener el diálogo y el trabajo conjunto entre autoridades y agentes económicos para impulsar el crecimiento del País.

El presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Fernando López Macari, precisó que tradicionalmente en el primer año de un nuevo gobierno el crecimiento económico es bajo, debido a la "curva de aprendizaje", y a ello hay que sumar el contexto actual, de una desaceleración global.

En entrevista, opinó que las tres acciones positivas impulsadas por el Gobierno federal en este primer periodo de su gestión son el combate tanto a la corrupción como a la pobreza, así como la búsqueda de una mayor transparencia.

En contraste, las tres acciones negativas son la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en la zona de Texcoco, la rebaja en la calificación crediticia de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la afectación a las empresas por paros laborales.

Al hacer un balance de los primeros 100 días de gobierno, destacó que la transición de gobierno se dio de una manera pacífica y transparente, en un marco de buena colaboración entre Enrique Peña Nieto y el Presidente López Obrador para facilitar esta etapa, lo cual ayudó a hacer más ágil el proceso.

Al tomar la estafeta el nuevo gobierno, dijo, se dan una serie de acciones, encabezadas por la cancelación del proyecto de infraestructura del aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo cual generó incertidumbre en los mercados.

Resaltó que esta incertidumbre se acotó con un plan de recompra de los bonos del aeropuerto, lo que mostró una acción contundente de responsabilidad para responder a las obligaciones financieras con los tenedores.

Posteriormente se presentó y aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 el cual, dijo, fue visto "con buenos ojos" por el IMEF, porque es conservador en el gasto corriente, incluye un superávit primario y cumplió el compromiso de no incrementar la deuda ni los impuestos.

Luego se presentaron otros hechos, como el problema de distribución de combustibles que afectó a 14 estados en enero y febrero, así como el bloqueo de las vías del tren en Michoacán por parte de maestros y el estallamiento de huelgas y paros laborales en Matamoros, Tamaulipas.

López Macari apuntó que en este contexto el IMEF bajó su expectativa de crecimiento económico para este año, de 1.7 a 1.5 por ciento, al considerar que los efectos de estas tres situaciones (paros laborales, bloqueos a las ferrovías y el desabastecimiento de combustible) podrían generar una pérdida económica.

Señaló que esto tendrá efectos en los planes del nuevo gobierno, el cual prevé lograr un crecimiento promedio de 4.0 por ciento en el sexenio, lo que se ve difícil de lograr, pues para el arranque de esta administración los ejecutivos de finanzas estiman un avance de solo 1.5 por ciento.

A esto hay que agregarle la reciente baja en la calificación crediticia de Pemex, pues existe preocupación en los mercados de que ello pudiera contaminar a las finanzas públicas.

El presidente del IMEF comentó además que si bien existe la intención muy loable de combatir la corrupción, tener esquemas de transparencia y generar menos burocracia, preocupa que no exista claridad en la implementación de estos planes para que no que dañen la economía, y en todo caso dichos cambios generan incertidumbre en los mercados y en los principales actores económicos del País.

"Si tuviéramos que definirlo, lo que podíamos decir es desaceleración con incertidumbre", expresó López Macari en relación con los primeros 100 días del inicio de la nueva administración federal.

No obstante, acotó que también hay que ser conscientes que de que siempre el primer año de gobierno es de bajo crecimiento económico, por la misma curva de aprendizaje, así como por una serie de factores macroeconómicos y geopolíticos que desaceleran economías como la de Estados Unidos, China o la zona euro, que también tienen un efecto en México.

Hacia adelante, argumentó, el IMEF espera que la actividad económica se recupere y repunte en los próximos años, así como que los programas del Gobierno federal encuentren sus beneficios en el largo plazo y puedan traer mayor bienestar y crecimiento en el País.

Recomendó en este contexto al nuevo gobierno mantener el diálogo con los principales actores del mercado y con los agentes económicos del País.

"Hace falta que el Gobierno federal genere los espacios para comunicarse y dialogar con los empresarios, gremios, cámaras o asociaciones, porque en ellos hay acumulada una gran experiencia de muchos gobiernos en México, de mucha historia y mucho talento que se puede aprovechar. Nuestra recomendación iría a sumar esfuerzo y a construir justos todos", añadió.