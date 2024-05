Subiría dólar a $20 si bajan calificación

Si bien la expectativa para el cierre de este año es que el tipo de cambio se ubique en los 16.50 pesos al mayoreo en el mercado internacional, de concretarse un recorte a la calificación crediticia de México, ante el elevado déficit fiscal que registra, podría subir hasta a 20 pesos, advirtió Gabriela Siller, directora de Análisis Económico en Grupo Financiero Base.

"Si se da un recorte a la calificación crediticia, se puede ir a niveles de 19 o 20 pesos por dólar y luego estabilizarse en 18 o 18.50 pesos; mucho va a depender de qué suceda el siguiente año con el déficit fiscal y de cuánto aprovechemos la oportunidad del nearshoring", dijo en su participación en el Foro Internacional de Comercio Exterior 2024, organizado por el Comce Noreste.

Señaló que actualmente el déficit fiscal representa el 5 por ciento del PIB, algo no visto desde 1988.

"Resulta que con Fitch Ratings ya estamos a punto de perder el grado de inversión y (esta calificadora) ha dicho que si el Gobierno de México sigue apoyando a Pemex, pues obviamente puede haber problemas porque no se ve que se corrija la situación", apuntó.

"La Secretaría de Hacienda dijo que el siguiente año recortaría el déficit fiscal al 2.5 por ciento, argumentando que ya no va a estar el gasto en las grandes obras de infraestructura", refirió.

Señaló que en Grupo Financiero Base realizaron un ejercicio para estimar en cuánto se reduciría el déficit fiscal en caso de eliminar el gasto en las grandes obras, encontrando que sería mínima la baja.

"La proyección es que si se quitan todos los gastos de las obras emblemáticas de esta Administración el déficit bajaría a 4.3 por ciento del PIB, desde el 5 por ciento proyectado para este año, entonces no sería suficiente para alcanzar el déficit de 2.5 por ciento", expuso la experta.

Consideró que será necesaria una reforma fiscal en la siguiente Administración.

"Obviamente no vamos a escuchar esto en las campañas porque no genera votos, pero van a tener que subir los impuestos o bajar el gasto, o una combinación de ambas cosas, porque ya están bastante estresadas las finanzas públicas y quien quede como Presidente ya no va a poder seguir 'pateando' el problema de Pemex", dijo.