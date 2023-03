Subirán contrataciones en segundo trimestre

Las expectativas de empleo para la región norte, que conforman los estados de Chihuahua, Durango, Coahuila y Zacatecas, registraron una mejoría a tasa anual del uno por ciento durante el segundo trimestre del 2023 y mejoraron un 7 por ciento contra el período de enero-marzo de este mismo año.

De acuerdo con la Encuesta Expectativas de Empleo (EOS) de ManpowerGroup, los empleadores de la región Norte reportaron una Tendencia Neta de 28 por ciento para abril-junio.

En la región norte, el 41 por ciento de los empresarios planea aumentar sus requerimientos de talento, el 13 por ciento reducirlos, el 41 por ciento no espera hacer cambios y el 5 por ciento restante no sabe si los hará o no durante este segundo trimestre del año.

“A pesar de una posible recesión global e inflación, la demanda de talento se mantiene positiva en México con 28 por ciento en el arranque de 2023, liderada por Finanzas y Bienes Raíces, Servicios de Comunicación, Energía y Servicios Públicos y Tecnologías de la Información”, señaló Mónica Flores Barragán, líder global de la marca Manpower.

Por sectores

Los resultados por sectores son los siguientes: Transporte, Logística y Automotriz 38 por ciento, Manufactura 36 por ciento, Bienes y Servicios de Consumo 30 por ciento, Tecnologías de la información 29 por ciento, Ciencias de la Vida y la Salud 16 por ciento y para Finanzas y Bienes raíces junto a Energía con el 13 por ciento.

A nivel México, el 43 por ciento de los empresarios en señaló que planea aumentar sus requerimientos de talento, el 14 por ciento los disminuirá, el 40 por ciento no espera hacer cambios y el 3 por ciento restante no lo sabe.

La tendencia neta para el segundo trimestre del año se sitúa un punto porcentual superior comparada con el trimestre anterior.

Los empleadores de las cuatro categorías por tamaño de empresa esperan seguir captando talento en el segundo trimestre del 2023. Las grandes organizaciones reportan una expectativa de atracción de talento de 34 por ciento, las medianas 23 por ciento, las pequeñas empresas con 29 por ciento, mientras las microempresas refieren una expectativa de 32 por ciento.

