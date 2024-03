Subir aguinaldo ayudará a personal sindicalizado

Ciudad de México.- De aprobarse la reforma que aumentará de 15 a 30 días el pago de aguinaldo, favorecerá sobre todo a trabajadores que están afiliados a algún sindicato, señaló la consultora Aon.

Explicó que el personal sindicalizado es el que menos monto recibe por concepto de aguinaldo, ya que las empresas les otorgan menos de 30 días de salario.

Aon aplicó una encuesta a 315 empresas a nivel nacional, de diversos giros y algunas trasnacionales, la cual arrojó que 64 por ciento otorga menos de 30 días de aguinaldo al personal que está afiliado a algún sindicato.

"En el personal sindicalizado, el impacto económico va a ser más fuerte. El 64 por ciento de la muestra está otorgando menos de 30 días, aquí si tenemos la diferencia importante para alcanzar a llegar a los días mínimos, si fueran 30. Además, 8 por ciento de la muestra ofrece 15 días de aguinaldo que marca la ley", explicó Rocío Hernández, directora de Consultoría en Compensación de Aon.

Añadió que el personal sindicalizado prioriza el incremento en el salario al momento de una negociación y las prestaciones como el aguinaldo, casi no se tocan.

"El personal sindicalizado hace una revisión contractual, por lo menos cada dos años, y las empresas son cuidadosas de que no se vayan a disparar estas prestaciones, que van a ir incrementando sus costos de manera automática cada año.

"Sí son prestaciones que se van revisando en el tiempo, pero con mucha cautela. Incluso las empresas nuevas inician de forma conservadora y los que tienen 30 días de aguinaldo son empresas con contratos más longevos", afirmó Rocío Hernández.

En contraste, dijo que en su mayoría el personal que no está sindicalizado ya recibe 30 días o más de aguinaldo.

Para llegar a este resultado, Aon aplicó una encuesta a una muestra de 222 empresas, medianas y grandes sin personal sindicalizado, a nivel nacional, y el 63 por ciento ya está por arriba de lo que se exige por ley.

"En el personal no sindicalizado, el 37 por ciento de la muestra de nuestra encuesta de compensación otorga menos de 30 días de aguinaldo. Es decir, el 63 por ciento de la muestra ya otorga 30 días o más. El impacto para los empleados no sindicalizados ya no es tan grave, porque la mayoría se encuentra otorgando estos 30 días", afirmó Hernández.

La experta consideró que la mayor afectación en caso de que se incrementen los días que se pagan de aguinaldo, serán para las pequeñas y medianas empresas, que suelen pagar los 15 días que obliga la ley.

La reforma para incrementar los días de aguinaldo de 15 a 30 días, que presentó el senador Napoleón Gómez Urrutia, se aprobó en la Comisión del Trabajo del Senado.