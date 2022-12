Suben inventarios de chips al caer demanda de dispositivos

Nueva York.- El mundo ahora está inundado de chips.

El exceso de oferta marca un brusco giro de 180 grados de una escasez mundial durante dos años de demanda turbocargada. El apetito de los consumidores por la electrónica se ha debilitado contra un telón de fondo de aumento a las tasas de interés, una caída del mercado de valores y temores de recesión. Los inventarios de chips están aumentando, en un reflejo de lo que está sucediendo en la economía en general, donde los minoristas han terminado con productos en sus estantes y los productores de una gama de productos con una gran demanda a principios de la pandemia ahora enfrentan un excedente, según informó The Wall Street Journal.

PUBLICIDAD

Lo que está sucediendo con los chips es una buena noticia para los consumidores que pueden conseguir más rápido productos desde lavadoras hasta computadoras portátiles y, a veces, más barato que hace un año. Para los fabricantes de chips, el cambio ha desencadenado una ola de recortes de empleos y una reducción en el gasto de capital a medida que las empresas intentan restaurar los niveles de rentabilidad que se han erosionado en los últimos meses.

Los niveles de inventario de chips están "muy por encima de nuestro nivel objetivo", dijo Sanjay Mehrotra, director ejecutivo de Micron Technology Inc., un fabricante de memorias, el jueves cuando la compañía no cumplió con las proyecciones de ganancias de Wall Street, ofreció un panorama moderado y reveló que recortaría alrededor del 10% de su fuerza laboral.

Los plazos de entrega entre los pedidos de chips y las entregas que aumentaron a principios de la pandemia se han reducido en los últimos meses, arroja un análisis de Susquehanna International Group LLP. Los niveles de inventario, generalmente medidos en días, se encuentran en sus niveles más altos en más de una década, o aproximadamente 40 días por encima de la media de la industria de chips y su cadena de suministro, de acuerdo con un análisis de UBS.

Gran parte de lo que les está pasando a los fabricantes de chips es ilustrado por el cambio de suerte que han experimentado los fabricantes de dispositivos en los últimos meses. HP Inc. y Dell Technologies Inc., dos de los principales fabricantes de PCs, dicen que sus productos que volaron de los estantes a principios de la pandemia ahora están ahí más tiempo.

Enrique Lores, director ejecutivo de HP, indicó que es probable que el inventario de PCs orientadas al consumidor se mantenga elevado durante los próximos dos trimestres, aunque indicó que hay señales de que está comenzando a moverse.

"Hoy tenemos un gran inventario, particularmente para el consumidor, lo que está generando ajustes muy agresivos de precios porque todos estamos tratando de reducir esos inventarios", señaló este mes en un evento para inversionistas. Dell adoptó un tono similar en noviembre, diciendo que los distribuidores de PCs estaban implementando promociones en un mercado cada vez más competitivo en precios, aunque Dell no estaba ofreciendo descuentos.

Pat Gelsinger, director ejecutivo de Intel Corp., dijo en octubre que "es difícil ver buenas noticias en el horizonte", al tiempo que la compañía emitía su moderada perspectiva de ganancias más reciente y anunciaba recortes de empleos. Advanced Micro Devices Inc., que también fabrica unidades centrales de procesamiento que se utilizan en las computadoras personales, ha advertido sobre niveles elevados de inventario.

Los ejecutivos de chips han dicho que anticipan que la situación mejore gradualmente el próximo año, aunque todavía hay incertidumbre sobre cuándo una industria conocida por sus marcados ciclos de auge y caída esté lista para su siguiente repunte.

La compañía de chips gráficos Nvidia Corp., la compañía de chips más grande de Estados Unidos por valor, ha dicho que el exceso de inventario podría amortiguar los beneficios de una nueva generación recientemente anunciada de chips gráficos ultrarrápidos para videojuegos. La compañía dijo que sus clientes están tratando de agotar las existencias actuales antes de reponer y comprar los procesadores más recientes.

Se anticipa que los niveles de inventario se acerquen a los niveles normales hacia el cierre del trimestre actual de la compañía, que finaliza en enero, declaró en noviembre Colette Kress, la directora financiera.

Otros ponen el cambio de rumbo más adelante en el año. Micron mencionó que anticipa que la situación persista durante la primera mitad de su año fiscal actual, que finaliza en septiembre. Se espera que la mayoría de los clientes hayan reducido sus existencias a cantidades saludables para mediados del 2023, dijo Mehrotra en una llamada con analistas.

No son sólo los embarques de PCs, que se perfilan a su mayor caída en más de dos décadas, los que están haciendo mella en la suerte de los fabricantes de chips. Las ventas de teléfonos inteligentes también han estado languideciendo. Micron recortó su proyección para los embarques de teléfonos este año contra su panorama ofrecido apenas tres meses antes.

Qualcomm Inc., que suministra chips para los teléfonos inteligentes insignia de Samsung Electronics Co. y Apple Inc., ha recortado repetidamente sus proyecciones de ventas para este año. En noviembre, la compañía dijo que anticipaba un mercado de teléfonos persistentemente deslucido y elevados inventarios de chips. Akash Palkhiwala, su director financiero, mencionó en un evento este mes que el problema tardaría un par de trimestres en resolverse.

A pesar del exceso a corto plazo, los ejecutivos de chips se están preparando para un aumento a largo plazo en la demanda de chips que requerirá que construyan más fábricas. Los ejecutivos de la industria esperan que las ventas de chips se dupliquen aproximadamente para el 2030, superando el millón de millones de dólares a nivel mundial. Micron está planeando unas instalaciones en el norte del Estado de Nueva York que podrían costar hasta 100 mil millones de dólares y estaría parcialmente financiada por los nuevos incentivos de fabricación de chips de EU.

Algunos fabricantes de chips ven la acumulación de inventario como una oportunidad. Si bien los fabricantes de CPUs que conforman el corazón de las PCs deben entregar su producto antes de que se lance una versión nueva y más capaz, otros fabrican chips que no cambiarán fundamentalmente durante años.

Lattice Semiconductor Corp., que fabrica chips para la industria de la defensa, centros de datos y algunos dispositivos para el consumidor, ha visto aumentar su inventario alrededor de un 29% en el año al 1 de octubre, de acuerdo con su reporte de ganancias para el tercer trimestre. Pero Jim Anderson, su presidente ejecutivo, dijo no estar preocupado.

"Nuestros productos duran 15 o a veces 20 años", destacó. "Por lo tanto, el riesgo de que nuestros productos se vuelvan obsoletos es muy bajo y tiene más sentido para nosotros inclinarnos hacia tener más inventario en lugar de menos".