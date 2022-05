Suben hasta 50 por ciento precios de carnes

Ciudad Juárez.- Los precios de carnes como la de res, cerdo y pollo han escalado en el último año, alcanzando alzas de más de un 50 por ciento en sólo 12 meses.

Por ejemplo, en supermercados locales la pechuga de pollo sin hueso subió 45 pesos por kilo de mayo del año pasado a la actualidad: mientras que en 2021 costaba 79.99 el kilo, hoy alcanza los 124.99, es decir, se incrementó un 56.26 por ciento.

Derivados de la res

De acuerdo con archivos periodísticos, la milanesa de res pasó de 169.99 a 199.99 pesos, un alza de 30 pesos por kilo, que equivale a un 17.65 por ciento.

El bistec taquero se vende actualmente en 149.99 pesos, 15 pesos más caro que hace un año.

La molida de pierna de res subió solamente tres pesos, al pasar de 96.99 a 99.99 pesos.

La chuleta del cero para asar valía hace un año 119.99 pesos, 20 pesos más barata que los 139.99 de la actualidad.

Otras, como la carne para deshebrar, cuestan hoy 159.99 pesos, 10 pesos más que en mayo del año pasado.

La pierna de cerdo con hueso costaba hace un año 49.99 pesos el kilo, mientras que hoy vale 59.99.

En el caso de la chuleta ahumada de lomo de cerdo, el incremento es de 10 pesos, pues de los 99.99 que se vendía hace 12 meses, hoy vale 109.99 pesos.

También el pollo presenta incrementos. Por ejemplo, el muslo se oferta actualmente en 28.99 pesos, cuatro pesos más cara que los 24.99 de hace un año.

En el caso de pescados, como el filete de mojarra de granja, pasó de 89.99 pesos hace un año, hasta 119.99, es decir, 30 pesos más caro.

De acuerdo con el último reporte inflacionario del Inegi, de abril del año pasado al mismo período del 2022, la carne de pollo acumuló un encarecimiento del 12.89 por ciento y la de res un 10.14 por ciento, mientras que la de cerdo bajó 0.87 por ciento.

De EU a Ciudad Juárez

Elizabeth Villalobos, consejera de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y empresaria del gremio de carnicerías, explicó que la carne que se vende en Juárez se importa de Estados Unidos, donde bajó la producción durante la pandemia.

Dijo que, con la cuarentena, muchas personas se fueron a casa y disminuyó la matanza de animales, y aunque ya se ha recuperado la producción, se viene arrastrando un déficit desde entonces.

“Con la pandemia se acabaron las reservas de carne, no se ha estabilizado la producción porque algunas plantas no están trabajando todavía al 100 por ciento, y existe un hueco que no se ha podido llenar”, dijo.