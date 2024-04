Suben hasta 15% precios en fondas

Comer fuera de casa, que para muchos es algo inevitable debido a las complicadas jornadas de trabajo, resulta cada vez más caro.

De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de marzo, el alza de los precios en las loncherías, fondas, torterías y taquerías de la ciudad fue de 14.89 por ciento en el último año, mientras que para el segmento de restaurantes fue de 7.84.

Sin embargo, clientes de los negocios aseguraron percibir un aumento mayor en los platillos, pues en los últimos años la tendencia ha sido creciente.

Propietarios de estos establecimientos argumentaron verse obligados a incrementar sus precios al público tras las constantes alzas en el costo de sus insumos y servicios, sobre todo en los mismos alimentos: las frutas, verduras, carnes y demás que ocupan para preparar sus platillos.

“Yo procuro traerme lonche de mi casa, pero sí tengo que comprar por lo menos una vez al día algo en la calle por las horas que duro en mi trabajo”, dijo José, quien labora en un negocio de autopartes.

‘Lo más barato que encuentro’

“Me compro comúnmente burritos, que es de lo más barato que encuentro, pero aún así en el puestecito el costo ha ido subiendo… de primero eran 15 pesos, luego 20, 25 y ahora son 30 pesos, de los más baratitos, porque hay otros como los de barbacoa que sí llegan hasta los 60 pesos”, indicó.

Es el mismo caso de Maribel, quien trabaja en el área de limpieza de un complejo de oficinas. “Yo entro muy temprano, a las 7 de la mañana, me vengo almorzada, pero pues salgo a las 4, tengo una hora para comer y para alrededor de las 12 ó 1 ya me dio hambre, me compro un burrito, una torta, de lo más baratito, pero eso baratito ya fueron unos 50 ó 60 pesos”, expresó.

En cuanto a los negocios, “Miguel”, que pidió no citar su nombre real, empleado de un restaurante de mariscos, indicó que sí ha sido difícil no subir los precios ante el encarecimiento de todo, principalmente los alimentos. Sin dejar atrás los servicios, las rentas de los espacios”. “Todo nos ha pegado y sí hemos tenido que subir los platillos, es una tendencia desde la pandemia”, indicó.

Inflación, en ascenso

La inflación se fue de manera ascendente desde la pandemia, luego desde el año pasado comenzó a desacelerar y en los últimos meses repuntó de nuevo.

La inflación en marzo alcanzó una tasa anual de 4.48 por ciento en la ciudad, la más alta en los últimos 10 meses, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Los alimentos registraron un alza mayor al nivel general, en este mes los productos que más subieron fueron: la calabacita con un incremento anual del 26 por ciento, la cebolla un 196 por ciento y el tomate verde un 23.5 por ciento.

bgaytan@redaccion.diario.com.mx