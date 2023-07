Suben alimentos más que inflación

Ciudad de México.- En junio, la inflación general reportó su tasa más baja en casi 2 años, pero a pesar de ello las alzas en los precios de algunos alimentos de los mexicanos no ceden.

Algunos productos de la canasta básica reportaron aumentos de precio de doble dígito, como el maíz y el frijol, que aumentaron en junio 10.48 y 13.05 por ciento, respectivamente, a tasa anual.



Lo mismo sucedió con los chiles envasados, un producto incluido en la canasta básica, que subieron 13.14 por ciento anual, señalan datos del Inegi.



Tortillas, pan, leche, huevo, atún y sardina también subieron más que la tasa de inflación.



No obstante, los precios de las proteínas aumentaron 2 por ciento, una menor tasa que la inflación general.



Por ejemplo, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, en junio de 2022, el precio del kilogramo de pechuga con hueso fue de 82 pesos, pero en el mismo mes de este año llegó a cerca de 98 pesos, de acuerdo con las cifras del Inegi.



En enero pasado, el kilo de arroz tuvo una inflación de 2.44 por ciento en junio, tasa menor al 5.15 por ciento anual de enero pasado.



Sin embargo, el mes pasado un kilo de arroz marca Verde Valle llegó a estar en la Ciudad de México entre 39.5 y 42 pesos, cuando en enero la misma presentación valía 36.5 pesos.



Rodolfo de la Torre, director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, recordó que si bien la inflación se ha moderado, esto no representa una caída de los precios, sino un alza a menor velocidad.



La desaceleración de la inflación responde a la baja en los precios de los alimentos a nivel global, sobre todo en granos, así como al incremento de las tasas del Banco de México, dijo el especialista.



"Desde el año pasado se veía una reducción de precios de los alimentos, pero no era igual para todos.



"Por ejemplo, los cereales, sobre todo trigo y maíz, no disminuían mucho y en nuestro País estos productos tienen un mayor impacto sobre la inflación, sobre todo el maíz", explicó el especialista.



Aunque los precios de los alimentos, especialmente los de la canasta básica, presentan menores crecimientos que hace un año, será a mediano plazo cuando se reflejen los efectos sobre la dieta de la población, así como el impacto sobre los salarios, los cuales aumentaron, pero cada vez se asigna más a la compra de comida.



"Fundamentalmente lo que ocurre es que hay problemas relacionados con la alimentación, esto puede significar desde que hay grupos que no tienen una dieta apropiada porque resulta muy cara y tenga que sustituir alimentos de cierta calidad o que los avances que se tienen en el mercado de trabajo rápidamente se erosionan", puntualizó.