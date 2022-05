Sube 9.4% costo de casas en Juárez

En medio de una inflación histórica, la escalada de precios de las casas continúa imparable.

En el primer trimestre de este 2022, el costo de las viviendas se elevó 9.4 por ciento en esta frontera, un alza mayor incluso que a nivel nacional, que fue del 7.7 por ciento, arrojó el último reporte emitido el pasado martes por la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).

PUBLICIDAD

Ciudad Juárez se ubicó entre los 38 municipios con tasas de apreciación por encima del promedio nacional, mientras que en otros 36 las tasas de apreciación estuvieron por debajo del promedio, indica la SHF.

A nivel estatal, el precio de las viviendas acumuló un aumento del 9.6 por ciento de enero a marzo, con lo que Chihuahua se colocó en el lugar 10 de las entidades con mayores incrementos.

El estado fue además de los 17 en los que se presentaron variaciones de precios mayores al promedio nacional, mientras que 15 registraron variaciones menores.

De acuerdo con desarrolladores y constructores, la alta demanda y las alzas constantes en los materiales debido a efectos internacionales como la guerra y la crisis logística aún por la pandemia, pegaron en los precios finales de todo producto, en este caso de las viviendas.

Para “Gerardo”, quien buscaba casa desde el año pasado, encontrar una en su presupuesto y gusto fue algo difícil, pues al menos tres “se le fueron de las manos”. Así le tocó vivir y constatar cómo mientras más pasaba el tiempo, los precios aumentaban y aumentaban.

Cuenta que su presupuesto era de 1.8 millones de un segundo crédito Infonavit, monto para nada despreciable pero que se quedaba por debajo del promedio de costos en los nuevos fraccionamientos céntricos y privados, en donde las viviendas superan los 2 millones de pesos.

“Me encontraba viviendas por menos de 1.8 millones de pesos, pero al llamar a hacer cita ya me las habían ganado. Yo no creía esa fuerte demanda, pero es cierto, hay mucha gente buscando casa en esos montos de menos de 2 millones, casi no hay y las que hay están muy, muy lejos; muchos no nos queremos ir a vivir allá a las afueras de la ciudad”, dijo.

Hace un par de semanas le tocó la suerte de ser uno de los primeros en ver una de las viviendas usadas en venta en la ciudad, ubicada en un céntrico fraccionamiento privado y afortunadamente amplia, frente a parque y hasta equipada, por lo que sin pensarlo la apartó y tras el trámite ya hasta le fue entregada.

Lo que vivió “Gerardo”, se repite a diario al haber una alta demanda y poca vivienda en el segmento del precio de menos de 2 millones. Sin embargo, no todos han tenido suerte, hay quienes cuentan con mucho menos presupuesto, menos del millón, que prácticamente quedan fuera de oportunidad de este segmento de vivienda media.

El índice SHF indica que Los Cabos, Baja California es donde se registró la tasa de variación más alta en los precios de vivienda, con 13.1 por ciento; luego Solidaridad, Quintana Roo con 12.7 y Bahía de Banderas, Nayarit, con 12.6 por ciento.

A nivel nacional y general, durante el primer trimestre de 2022 se registró un descenso en la cantidad de avalúos, 8.4 por ciento menos respecto al mismo período de 2021.

El índice SHF de vivienda nueva presentó una variación de 8.5 por ciento, mientras que el correspondiente a la vivienda usada aumentó 7.1 por ciento de enero a marzo de 2022.

En este período se observó una proporción de viviendas usadas de 61.6 por ciento y 38.4 por ciento de viviendas nuevas.

El índice SHF para casas solas creció 7.4 por ciento y el de casas en condominio y departamentos (considerados de manera conjunta) se apreció 8.1 por ciento.

El Índice SHF para la vivienda económico-social observó una apreciación del 7.5 por ciento, y el índice SHF para la vivienda media-residencial se incrementó 7.9 por ciento.

En el primer trimestre de 2022, el precio promedio nacional fue de un millón 467 mil pesos, lo que corresponde al precio de una vivienda media.

Al ordenar los precios de los créditos hipotecarios de menor a mayor, a nivel nacional, se observa que el 25 por ciento de las operaciones se realizaron por un precio igual o menor a 582 mil pesos.

El precio mediano fue de 870 mil pesos, lo que significa que 50 por ciento de las operaciones en el mercado de la vivienda se realizaron por debajo de este monto y la otra mitad por arriba.

Finalmente, el precio del 75 por ciento de las viviendas fue menor o igual a un millón 671 mil pesos y el resto tuvo un precio superior a este monto.

El aumento de los precios de las viviendas se da en un entorno macroeconómico en el que el PIB creció 1.6 por ciento en términos reales en el primer trimestre de 2022, comparado con el mismo trimestre del año anterior, de acuerdo con la estimación oportuna del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En 2021 los precios de las casas en esta frontera se dispararon como nunca, siendo Juárez, incluso el estado de Chihuahua, donde se registran las mayores alzas en el país, arrojó el reporte de la Sociedad Hipotecaria Federal emitido hace unos días.

En Ciudad Juárez el aumento en el costo de las viviendas aceleró en el cuarto trimestre de 2021 un 11 por ciento para promediar un alza anual de 10.5 por ciento, la mayor desde que inició el reporte en 2015.

bgaytan@redaccion.diario.com.mx