Sostiene maquila a hoteles

Archivo/El Diario / Con semáforo amarillo, los negocios de hospedaje tienen permiso para un aforo del 50%

Además de impulsar el empleo tanto a nivel local como estatal, la industria maquiladora de Ciudad Juárez sostiene también a otros sectores económicos en los hoteles.

Rogelio Ramos Guevara, presidente de la Asociación de Hoteles en la localidad, comentó que, aunque el cambio de color a amarillo –en el semáforo epidemiológico– representa una buena noticia porque les permite aumentar el aforo a un 50 por ciento, la ocupación real anda en menos de un 25 por ciento.

“Mientras la gente no se anime a venir y el aeropuerto no tenga más llegadas, vamos a estar igual. Ahorita, andamos en 18, 20, 25 por ciento, ése es el promedio de todos los hoteleros, nadie está lleno porque mientras no haya visitas, no se alimentan los hoteles”, expresó.

Comentó que debido a que el Consulado Americano sigue cerrado para trámites migratorios, es gracias a la visita de ejecutivos de empresas maquiladoras que el gremio puede mantenerse.

“La maquila es la que nos ha sostenido, pero aun así se han pospuesto muchos proyectos… Estamos esperando que a la gente se le quite el ‘candado psicológico’ de que estábamos en rojo y después en un naranja restringido, para que se animen a venir”, dijo.

De acuerdo con Grupo Aeroportuario del Centro Norte, mejor conocido como OMA, el 2020 cerró con una caída del 50.5 por ciento de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez, que no logró “despegar” por la pandemia de la Covid-19.

Del millón 597 mil 471 de viajeros registrados durante todo 2019, la cifra bajó a 790 mil 009 un año después. Solamente en diciembre la caída mensual fue de 37.7 por ciento.

Con semáforo en anaranjado, a los hoteles se les permite un 60 por ciento de aforo en habitaciones y un 50 en áreas comunes, con protocolos de higiene, medidas preventivas y sana distancia.

En el caso de restaurantes y gimnasios dentro de los mismos, deberán apegarse a la normatividad de cada uno.

Además, Ramos Guevara agregó que con la apertura de salones de eventos que se dio también en hoteles, esperan una mejoría para el gremio con la contratación de eventos privados, aunque admitió que con un máximo de 100 personas es difícil.

Pese a ello, insistió que el cambio de color representa esperanza para el gremio, después de la pérdida de alrededor de 750 millones de pesos que tuvo en el 2020 debido a la pandemia.

igonzalez@redaccion.diario.com.mx