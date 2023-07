Sostiene importación demanda de tilapia

Ciudad de México.- En México, la producción de tilapia se incrementa cerca de 3 por ciento cada año, sin embargo, la mayor parte del consumo se atiende por importaciones, señaló el Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de Nutrición Animal (Conafab).

En México cada año se producen cerca de 100 mil toneladas de tilapia, pero para atender el consumo local de unas 215 mil toneladas, hay que importar el producto, principalmente de China, dijo Jaime Almazán, presidente de Grupo Acuícola del organismo.

"Nosotros hoy en día somos el segundo importador de tilapia a nivel mundial, seguido de Estados Unidos.

"Esto es importante, porque estamos viendo que tenemos mucho potencial para la acuacultura", aseveró.

No obstante, también es es urgente impulsar el consumo per cápita, pues mientras que en 2016 se consumían más de 2 kilos por persona cada año, actualmente se come cerca de un kilo 200 gramos.

Esta caída que se puede compensar con más empaques y presentaciones.

"Esto tiene que ver con la disponibilidad del producto, que a veces no la tenemos, sí existe el consumo.

"El reto es que se venda con un valor agregado, donde se pueda ofrecer de manera más práctica y haya más disponibilidad para el consumidor en canales como el supermercado, los restaurantes, comedores industriales", dijo Almazán.

México es el tercer mayor productor de tilapia en Latinoamérica, después de Brasil y Colombia, con una mayor producción en el sureste del País.

Además, al ser un producto que llega congelado, prácticamente cada 450 gramos que se importan equivalen a un kilo de tilapia fresca.

Por ello, Almazán consideró necesario fomentar esquemas de educación y tecnificación en el cultivo e industrialización de la tilapia para reducir la dependencia a las importaciones.