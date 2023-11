Son insuficientes, estaciones para cargar autos eléctricos

Associated Press | Que un país cuente con un mayor número de estaciones de carga de vehículos eléctricos no es sinónimo de eficiencia Associated Press | Que un país cuente con un mayor número de estaciones de carga de vehículos eléctricos no es sinónimo de eficiencia

Ciudad de México.- Que un país cuente con un mayor número de estaciones de carga de vehículos eléctricos no es sinónimo de eficiencia, sobre todo si falta planeación. México tiene el mayor número de puntos de carga de América Latina, con alrededor mil 336 estaciones públicas o semipública, las cuales tienen un total de 3 mil 206 conectores. Esto representa un promedio de 2.4 conectores por estación en el País, de acuerdo con cifras del despacho Frost & Sullivan. Sin embargo, son insuficientes por la falta de una planeación nacional al momento de instalar las estaciones, pues hay una alta concentración en las grandes urbes, incluso en zonas como los centros comerciales, lo que deja de lado su distribución en todo el País, resaltó Lorena Isla, directora de Movilidad para América Latina de Frost & Sullivan. "La ley y el ordenamiento tienen que ver. Si tienes una ley y un ordenamiento te vas a asegurar que esos 10 mil cargadores (por ejemplo) cubran la necesidad de cierto porcentaje de un territorio", afirmó Isla. Por ejemplo, en Uruguay hay alrededor de 70 estaciones de carga, cantidad que se considera suficiente porque se planeó su instalación: por estrategia del Gobierno, las estaciones se ubicaron entre 60 y 90 kilómetros de distancia entre las mismas para que se pudiera cubrir el país completo. Para el caso de Costa Rica, se cuenta con alrededor 260 estaciones para vehículos eléctricos y también son suficientes. En este país centroamericano existe la Ley 9518, la cual plantea que en las carreteras nacionales tiene que haber una estación cada 80 kilómetros y en los caminos secundarios cada 120 kilómetros, informó Isla. Por el contrario, Brasil, un país de gran tamaño, afronta una situación similar a la de México, pues no tiene un número suficiente de estaciones de carga y la mayoría se concentra en la capital. En la Ciudad de México se concentra el mayor despliegue de infraestructura de carga del País, con un total de 221 estaciones; seguido por Jalisco, que cuenta con alrededor 110 puntos de carga, y Nuevo León, que tiene 100 puntos, según datos del despacho. "Para el tamaño del País y la cobertura a nivel regional, siguen siendo pocos cargadores, aún falta camino por recorrer, sobre todo en cuestión de infraestructura de carga pública que sea rápida", comentó la experta. Señaló que se requieren entre 20 y 30 minutos para que se genere una carga completa de los autos. En México, más cargadores deberían ser instalados sobre todo en los ejes carreteros, recomendó Isla.