Son ciberriesgos segunda amenaza para la población

Ciudad de México.- En el top 10 de las principales amenazas para la población, los riesgos de ciberseguridad ocupan la posición número dos, de acuerdo con la clasificación proporcionada por los expertos en México.

Según el potencial impacto en la sociedad en general para los próximos 5 a 10 años, los expertos ubicaron en el lugar número uno el cambio climático, luego los riesgos de ciberseguridad, las pandemias y enfermedades infecciosas, la inestabilidad geopolítica, así como el descontento social y conflictos locales.

Esto, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Global de Riesgos Emergentes 2021 desarrollada por Grupo AXA e Ipsos, que recaba la opinión de 75 expertos en México.

"Esto es un fenómeno global y es una realidad también en México, hay ciberataques de todas maneras que bien sea para robar datos, que bien sea para meter algún virus, que bien sea para extorsionar", dijo Daniel Bandle, director general de AXA México, en la presentación de la Encuesta.

El contraste que arroja la encuesta sobre la percepción de riesgos emergentes según la población en general es que los usuarios ubicaron los riesgos de ciberseguridad hasta el lugar ocho del ranking.

"En lo que se refiere al segundo riesgo, los ciberataques, yo diría que estamos menos bien preparados porque la población no lo considera como un riesgo alto. Si no, no estaría sólo en el lugar número ocho.

"Esto sí que nos tiene que preocupar. Ahora que trabajamos de manera remota, ahora que todos estamos tan conectados, pues es todavía más importante", comentó el directivo.

En el mercado ya hay seguros contra ciberataques, pero están más enfocados a clientes corporativos, como el que ofrece AXA.