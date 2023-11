Sin tregua inflación en sector servicios

Agencia Reforma | Una de las razones por la que los precios de los servicios no ceden, es la presión salarial Agencia Reforma | Una de las razones por la que los precios de los servicios no ceden, es la presión salarial Agencia Reforma | Una de las razones por la que los precios de los servicios no ceden, es la presión salarial

Ciudad de México.- La inflación de servicios sigue mostrando resistencia en el País y su tendencia creciente impide que la inflación general pueda bajar más, consideró Ve Por Más. Mientras que en septiembre se ubicó en 5.23 por ciento, para octubre llegó a 5.34 por ciento, su mayor alza de los últimos cinco meses a tasa interanual, de acuerdo con el Inegi. "Sin lugar a dudas creemos que va a seguir mostrando algo de renuencia", dijo Alejandro Saldaña, economista en jefe de Ve Por Más. Señaló que varios de los choques que afectaron a otros productos apenas se están reflejando en los servicios. Tras la pandemia del Covid-19, explicó, el consumo privado se recuperó en el apartado de bienes, como las computadoras, pero en el sector de servicios la mejora dependió de mayor apertura y reducción de contagios. "Entonces, la demanda por servicios se fue recuperando más lentamente, fueron traspasando estos choques de 2020, 2021 y parte de 2022 de una forma mucho más gradual que en el sector de bienes, lo que hizo que la inflación de servicios siguiera al alza", señaló. Esto ha sido un factor para que el proceso de desinflación esté en marcha pero no pronunciado, apuntó. Otra de las razones por la que los precios de los servicios no ceden es la presión salarial. "Y hay riesgos que pudiera generar el incremento en el salario mínimo, no sólo considerando el aumento que viene para el año que entra, sino el acumulado", destacó. Además, los servicios educativos tienden a actualizarse con cierto rezago, agregó. Saldaña consideró que la inflación general en el País no se moderará a 3 por ciento, como lo pretende Banco de México, ya que el nearshoring está detonando mayores costos. En octubre pasado, la inflación se ubicó en 4.26 por ciento a tasa anual, de acuerdo con el Inegi. En el primer trimestre de 2025, bajaría de 4 por ciento, pero se estacionará en alrededor de 3.8 por ciento en la segunda mitad de dicho año, como estima el banco central, refirió Saldaña. "Nosotros creemos que la inflación, a nivel mundial y también en México, no va a volver a niveles exactamente de las metas de los bancos centrales; posiblemente se coloque en 3.8 por ciento de forma prolongada", dijo en el webinar "Tendencias Ve Por Más: Balance 2023, perspectivas 2024". Para Gabriel Casillas, economista en jefe para Latinoamérica de Barclays, los precios de los productos agropecuarios podrían subir más debido al fenómeno del Niño que ha provocado fuertes sequías. Barclays estima que la inflación general cierre este año en 5 por ciento y baje a 3.5 por ciento en 2024.