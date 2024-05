Sin resolver, 97% de expedientes laborales

Apenas 3.5 por ciento de los expedientes laborales que se abrieron en el estado de Chihuahua entre 2022 y 2023 ha sido solucionado, arrojó el Registro Administrativo en Materia de Justicia Laboral del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los datos refieren que de 3 mil 453 expedientes abiertos en esta entidad sólo 121 llegaron a una resolución, mientras que el resto se encuentra con un estatus de “en proceso de resolución” pese a que algunos se arrastran desde octubre del año antepasado.

Eduardo Mariscal, presidente de la Federación Estatal de Abogados Zona Norte, explicó que desde la instalación del nuevo sistema de justicia, que implica buscar arreglos antes de iniciar con las demandas, se creyó que los empleados y las empresas negociarían, pero ha sido difícil.

“El mexicano tiene la idea de siempre pelear o contender hasta llegar a las últimas consecuencias, y normalmente los arreglos conciliatorios no funcionan y se van hasta el juicio, que es lo que ha estado pasando, por eso la cantidad tan pequeña de resoluciones”, dijo.

De acuerdo con la información, en 2020 y 2021 no hubo expedientes, pero de octubre a diciembre de 2022 se abrieron 96 expedientes; de éstos, sólo uno quedó resuelto. En 2023, fueron 3 mil 357 los expedientes, de los cuales solo en 120 se llegó a un acuerdo.

“Todavía el trabajador no confía, no se acostumbra a medios alternativos de solución de conflictos para arreglar sus problemas, porque a lo mejor no le conviene el arreglo que el patrón sugiere o es azuzado por terceros para que siga en el conflicto”, enfatizó.

Explicó que este tipo de factores que suceden por separados, o juntos, impactan en la búsqueda de convenios entre el empleado y su empleador. Apuntó que muchas personas optan por no interponer un expediente, toda vez que están cuidando más sus empleos.

“También eso influye y es una situación que puede estar pasando también. La maquiladora ha estado perdiendo muchos puestos de trabajo, ha disminuido la contratación y otra es que hacen convenios, y eso ha evitado también las demandas laborales”, puntualizó.

