Sin repunte restaurantes por festejos patrios

A pesar de que los festejos patrios dejan una importante derrama económica en diferentes establecimientos de la ciudad, restaurantes manifestaron no haber registrado un repunte con respecto al año pasado, pues incluso observaron una afluencia menor durante las fiestas mexicanas de este 2019.

Martín García, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) en Ciudad Juárez, manifestó que tras las fiestas mexicanas del pasado fin de semana no se registraron incrementos extraordinarios en los diferentes establecimientos agremiados.

El líder de los restauranteros comentó que en comparación con un fin de semana común, las ventas y consumo representaron un incremento del 10 al 20% tras los festejos patrios. Sin embargo, informó que este 2019 se pudo observar una afluencia menor en los establecimientos en contraste con las fiestas mexicanas de años anteriores.

“No fue un fin de semana como el año pasado, sentimos que las operaciones del 2018 estuvieron mejor, probablemente en comparación estamos igual, no hubo un repunte, algunos afiliados atribuyen a las condiciones del clima del domingo, sin embargo, hubo establecimientos que mostraron indicadores muy parejos al año anterior”, dijo.

García López explicó que sí hubo algunos establecimientos en la ciudad que reportaron ligeros incrementos en sus ventas con respecto al 2018, sin embargo, al revisar las cifras reales y tomando en cuenta indicadores de costos e inflación, se resume que las operaciones se mantuvieron prácticamente igual que el año pasado.



