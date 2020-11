Sin reporte 63% de casos de ‘phishing’

Agencia Reforma

Ciudad de México— El 63 por ciento de las personas que se encontraron con phishing o fueron víctimas de uno de estos ataques no lo reportan, según información de la empresa de ciberseguridad Avast.

El phishing es una técnica de engaño en línea en la que se busca robar información personal de los usuarios.

En el país, el 47 por ciento de las víctimas de este delito y el 44 por ciento de quienes tienen un encuentro con esta amenaza en línea no lo reporta, pues desconoce a quién acudir a la hora de hacer la denuncia.

“Otra de las razones importantes (por las que no se denuncia) es que no se les informó de la suplantación de identidad, no saben dónde pueden informarse de la estafa y darse cuenta de si es algo que realmente ya les pasó”, mencionó Javier Rincón, gerente para México de Avast.

El 23 por ciento de los afectados cree que no vale la pena hacer el reporte, el 11 por ciento que la información robada no era de valor, el 6 por ciento se siente apenado, por lo que decide no hacer la denuncia, y el 4 por ciento alega que la pérdida financiera no fue muy alta.

Para el 37 por ciento que eligió proceder legalmente, la vía más popular para entablar el reporte fue acudir a la policía, la segunda es reportar con la compañía a la que el delincuente dijo pertenecer, es decir, los usuarios notifican directamente al banco o a la tienda que alguien está defraudando en nombre de la empresa para que haga algo al respecto.