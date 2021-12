Sin recuperar operaciones agencias de automóviles

Chihuahua— Aunque tienen un incremento en ventas del 12.43 por ciento durante los primeros once meses del 2021, respecto del año pasado, las agencias distribuidoras de autos nuevos en el estado de Chihuahua, sin contar Ciudad Juárez, aún no alcanzan las operaciones de antes de la pandemia, ya que están abajo un 23.28% en el récord de colocación del 2019.

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) informó que en el acumulado enero-noviembre 2021, los asociados vendieron 17 mil 597 unidades ligeras y en el mismo periodo del año pasado colocaron 15 mil 651 en la entidad.

Durante los primeros once meses del 2019, las ventas totales de autos nuevos fueron por 22 mil 939 unidades, sin contar Ciudad Juárez. Las cifras de esa localidad no las contabiliza AMDA, ya que las distribuidoras no son asociadas.

AMDA indicó que en la ciudad de Chihuahua, durante noviembre de 2021, las agencias comercializaron mil 186 vehículos ligeros, representando un incremento del 12.52% respecto del mismo mes de 2020 en donde se colocaron mil 054 unidades.

Durante noviembre de 2019, se registró una venta total de mil 790 unidades en la capital del Estado, por lo que el oncevo mes del presente año, las ventas estuvieron por debajo un 33.74 por ciento.

En el acumulado enero-noviembre 2021, en la ciudad capital se vendieron 16 mil 661 unidades, lo que representa un incremento del 41.11% en comparación al mismo período de 2020 cuando se registraron ventas por 11 mil 807 unidades.

En cuanto a las cifras de venta del estado, sin incluir Ciudad Juárez , durante noviembre de 2021 se comercializaron mil 517 unidades representando un incremento del 10.33% en comparación con ese mes del 2020 cuando se vendieron mil 375 unidades.