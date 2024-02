Sin despegar, cruce de cargas por Tornillo

Con un cruce diario de apenas 15 cargas comerciales, se teme que en abril próximo cierre la garita de Guadalupe-Tornillo.

Manuel Sotelo Suárez, presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), lamentó que la industria siga sin aprovechar ese cruce, en el que se demostró la capacidad de exportación de más de 600 camiones diarios.

“Si no llegan a los números, lo van a cerrar y nos vamos a arrepentir si esa infraestructura la quitan por falta de uso”, mencionó.

Además, es una aduana necesaria y válvula de escape en caso de que el Gobierno de El Paso llegara a cerrar el puente Córdova, o si se ordenan otra vez revisiones exhaustivas por el Gobierno de Estados Unidos, indicó.

El cruce comercial fue inaugurado el 14 de agosto como programa piloto, y la Aduana norteamericana dio un plazo de tres meses para evaluar el uso que se le daría. Aunque el plazo vencía el 14 de noviembre, se dio una prórroga de tres meses, la cual vencerá el 14 de marzo.

Refirió que quien determina el uso es la industria, la cual no ha dado el apoyo necesario.

Condiciones satisfechas

Sotelo refirió que las dos peticiones principales que tanto la industria como los transportistas hacían para usar ese cruce era que tuviera la capacidad suficiente, y durante la contingencia que ocurrió en septiembre y octubre, demostró que puede procesar más de 600 cargas diarias.

La otra condición era que contara con las medidas necesarias de seguridad, y en estos casi seis meses, los choferes no han sido víctimas de hechos violentos por esa vía, puntualizó.

“Entonces la autoridad lógicamente no se explica por qué, si se cubrieron las dos dudas que teníamos todos… ni así se sigue usando”, comentó.

Dijo que en reuniones del sector empresarial se ha comentado que se debe hacer un esfuerzo, incluso que las empresas de Juárez manden cargas por allá, con tal de que no cierren ese puerto.

“Sobre todo porque sabemos que en poco tiempo va a empezar la obra del lado americano en Córdova que yo creo que no va a prosperar el hecho de que quiten la carga, pero mientras hacen la obra que va a ser un año y medio, no vamos a poder cruzar por Córdova y como que eso no lo estamos viendo los actores de comercio exterior”, señaló.

