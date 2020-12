Será dispareja la recuperación: Citibanamex

Internet

Ciudad de México— En 2021, la recuperación de México será heterogénea, con los sectores asociados al comercio exterior con las mejores perspectivas, proyectó Manuel Romo Villafuerte, director general de Citibanamex.

Para 2020 se espera una contracción de 9.5 por ciento, con una recuperación de 3.5 por ciento en 2021, según la encuesta de expectativas económicas de Citibanamex.

Aunque las restricciones asociadas a la pandemia se extenderán por mucho tiempo, la perspectiva de contar con vacunas contra la Covid-19 generan esperanza de recuperación, especialmente para los sectores más vinculados a la economía global, subrayó Romo Villafuerte.

“Esa esperanza podrá ser aliento para impulsar la recuperación económica en México, aunque esta se dé de manera heterogénea, más rápida en los sectores vinculados a la exportación, como el automotriz o el agroindustrial, y más lenta en los sectores que dependen más del mercado interno y del tránsito de personas, como el turismo”, dijo.

Remarcó que su mayor preocupación para lo que resta del año es que las personas sigan las recomendaciones de sanidad para evitar mayores contagios.

“Lo que más me preocupa es que estemos siguiendo a rajatabla todos los principios básicos de salud. Me preocupa que usemos tapabocas, la sana distancia. Me preocupa que en la época navideña seamos tremendamente cuidadosos, que es el principal tema para el 2021, cómo empieza el año en términos de contagios”, dijo.

Explicó que las instituciones deben de estar preparados para que la contingencia sanitaria se mantenga durante todo 2021, por lo que la institución continuará su proceso de digitalización.

Asimismo, comentó que inquieta que no haya estímulos fiscales para combatir los efectos económicos de la Covid-19, aunque destacó los esfuerzos para conciliar proyectos de inversión pública.