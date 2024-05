Será difícil meta limpia

Ciudad de México.- Aún con todos los esfuerzos mundiales para que en el año 2050 se alcance el cero emisiones netas (Net Zero), es un escenario altamente complejo para que se consiga en conjunto.

Estudios de S&P Global Commodity Insights exponen que los esfuerzos de algunas naciones o empresas para eliminar sus emisiones son avanzadas, pero se duda de que otras puedan alcanzar los resultados para la meta establecida.

"¿Pueden las instituciones, gobiernos y empresas cumplir sus objetivos? Más de 90 por ciento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero están cubiertas por algún tipo de compromiso de cero emisiones netas, pero aun en regiones como la Unión Europea los objetivos políticos para 2030 y 2050 parecen ambiciosos.

"Mientras tanto, algunos países están volviendo a un mayor uso de combustibles fósiles para atender preocupaciones inmediatas de seguridad energética. ¿Puede sobrevivir el concepto de 'cero emisiones netas' en un mundo volátil e incierto?", apunta el análisis "2023 Scenarios and Net Zero cases. Future energy outlooks emerging from a volatile world", de S&P.

Según las Reglas Verdes, algunos países alcanzan o están muy cerca de sus objetivos de cero emisiones netas para 2050, pero la mayoría no lo hace.

Esto se debe a que se mantiene una importante desigualdad socioeconómica entre los países y dentro de ellos, y la necesidad de una mayor expansión del acceso a la energía moderna.

Si bien las reglas verdes colocan al mundo en un camino mucho más sostenible en energías limpias y reducción de emisiones, no es suficiente para alcanzar el nivel cero global antes de 2085.

Hay casos particulares donde las acciones implementadas no están alineadas con la reducción de emisiones, aunque se tienen compromisos, como México y Petróleos Mexicanos (Pemex).

Por ejemplo, la petrolera presentó su Plan de Sustentabilidad apenas este año, el cual ha sido calificado por especialistas como insuficiente; además contempla realizar la mayor inversión este año pero no tiene recursos asignados.

Para una transformación revolucionaria hacia una economía sostenible y baja en carbono es necesario que los líderes y gobiernos de mercados clave tomen medidas trascendentales para abordar las amenazas a la energía, la salud pública, el bienestar económico y la seguridad climática.

Esto como parte de un interés fundamental propio del país en el que se busque mejorar la estabilidad global y la seguridad nacional, que está directamente relacionado con la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles y los volátiles mercados de materias primas energéticas.