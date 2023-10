Sequía azota al campo

Las pérdidas para los agricultores chihuahuenses durante este temporal, a causa de la sequía extrema, son del 95 por ciento en los cultivos de frijol, avena y maíz, sin que cuenten con apoyos ni del Gobierno del Estado ni de la Federación, señaló Daniel Delgado Chavira, coordinador estatal de la CNPA (Coordinación Nacional Plan de Ayala).

Dijo que de 50 mil a 60 mil toneladas de frijol que se levantan al año en el estado, en esta ocasión serán, si mucho, entre cuatro y cinco mil toneladas.

Esto ha ocasionado a su vez que los productores actualmente estén haciendo ventas de pánico de sus cabezas de ganado, debido a que no hay pastizal para alimentarlo y la paca de pastura de 60 ó 70 kilos incrementó de 90 a 170 pesos.

“Ahorita los productores están muy asustados y están haciendo ventas de pánico, o sea, vendiendo 30, 40 ó 50 cabezas de ganado porque tienen miedo… es que la pastura está muy cara y además no hay”, comentó.

En cuanto a su testimonio personal como agricultor, fruticultor y ganadero en el ejido Venusiano Carranza de Namiquipa, dijo que en la producción de manzana, el pasado 10 abril el granizo le provocó un daño del 60 por ciento, y aunque hizo solicitudes al Gobierno federal y al estatal para apoyos, no recibió respuesta.

‘Que no había…’

“En el Gobierno federal sí nos recibieron la solicitud, dijeron que sí había apoyo, pero no nos apoyaron; en el Estado ni siquiera quisieron recibirnos la solicitud… que no había, así de plano”, expresó.

En cuanto a la agricultura, dijo que sembró 40 hectáreas de avena y no creció; llovió y volvió a sembrar, pero actualmente tiene unas cuatro o cinco pulgadas, por lo que no espera que se dé.

“Yo como productor estoy siniestrado en un 100 por ciento, voy a meter el ganado ahí, que dure un mes en los potreros, pero así para producir no hay nada”, comentó.

Aunque el secretario de Desarrollo Rural del Estado, Mauro Parada Muñoz, dijo a El Diario que la dependencia invirtió 20 millones de pesos para que en las zonas correspondientes puedan sembrarse hasta 40 mil hectáreas, y otros cinco millones para la producción de alfalfa, además de que se implementó un programa de maíz subsidiado por 13 millones de pesos para todas las asociaciones ganaderas, que se espera se produzca a principios del año, Delgado Chavira dijo que es casi imposible conseguir estos apoyos.

Secretario es muy selectivo, señalan

“En primer lugar, con el secretario no se puede hablar: es muy selectivo, casi necesita traerse uno la camiseta del PAN (…) Parece ser que sí salieron (apoyos), pero a la mayoría de nosotros los productores temporaleros no nos dieron nada, porque las normas para que nos den, no se pueden”, mencionó.

Señaló desconocer qué productores pudieron acceder a dichos apoyos, pero al menos en lo que corresponde a la zona Noroeste, no se entregaron.

“Eso es para la gente que tiene capital, que tiene dinero para dar lo que les toca y la verdad la gente no le entró”, comentó.

Ante esta situación, dijo que muchos jóvenes han migrado a Estados Unidos porque ya no hay trabajo en el campo.

“El campo está envejeciendo porque no hay apoyo, obvio que los jóvenes se tienen que ir, tienen que migrar, yo no me voy porque no puedo, ya tengo 67 años, yo veo que el Gobierno federal mienta mucho la migración, que está mandando mucho dinero para que la gente no se venga, pero los jóvenes de aquí se están yendo y sufren igual y pagan lo mismo para brincar”, expresó.

