Se suman al Buen Fin 140 mil negocios

Con una duración de cuatro días y la participación de más de 140 mil empresas en todo el país, se anunció el Buen Fin 2022, que se llevará a cabo del 18 al 21 de noviembre.

Para este evento se espera una derrama económica de 195 mil millones de pesos en todo el país, de la cual, el 20 por ciento contempla lograrse en línea, informó Héctor Tejada, presidente de Concanaco en una conferencia virtual.

PUBLICIDAD

El año pasado la derrama fue de 191 mil pesos, y se espera superar esa cifra debido a que las tiendas funcionan ya en su normalidad, sin restricciones en el aforo.

En su estado original

“El Buen Fin vuelve a su estado original de cuatro días y a pesar de ser menos días que el año pasado, hay condiciones para que este evento tenga más ventas porque ya están todas las tiendas operando sin restricciones de aforo”, expresó.

Pantallas, ropa, calzado, computadoras y celulares son parte de los artículos más comprados durante este evento.

El ticket promedio del año pasado fue de 600 pesos con tarjeta de débito y de mil 300 con la de crédito.

El 72 por ciento de compras del 2021 fueron por sistemas electrónicos, de las cuales, el 31.9 se pagó con tarjetas de débito y un 28 por ciento efectivo.

“Las tarjetas de crédito y de débito se están utilizando cada vez más en El Buen Fin”, resaltó el titular de Concanaco.

Para este año se lanzó también la app El Buen Fin, desde la cual los usuarios podrán ingresar y localizar ofertas cercanas a su área geográfica.

Héctor Tejada recordó que el Buen Fin es un evento creado por Concanaco en 2011 con el objetivo de tener una actividad comercial adicional a las que ya se tenían.

“Se crea El Buen Fin la última semana de noviembre de aquel año e inmediatamente todas las cámaras de comercio en nuestro país la acogen, cada año ha ido creciendo, por lo que es hoy el evento comercial más importante del país, un evento más fuerte todavía que las ventas decembrinas o del día de madres”, dijo.

El evento fue presentando en conjunto con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), cuyo titular en el país, Ricardo Sheffield, afirmó que la mayoría de los consumidores espera a esta fecha para hacer una compra importante, por lo que pidió claridad en las ofertas.

“Que sean ofertas claras para que no haya quejas, que no se tenga que tomar un doctorado en ofertas para entenderle, sino que cualquiera pueda darse cuenta en qué consiste la oferta para que pueda uno comparar, porque cuando no es clara, lo único que se busca es confundir al consumidor”, dijo el titular de Profeco.

Agregó que se contará con mil 200 funcionarios de Profeco para atender quejas durante este evento.

Además, informó que a través del teléfono del consumidor (555) 568-8722 se atenderán las quejas sobre este evento en un horario extendido, de 9 de la mañana a 9 de la noche los días que duren las ofertas.

“No tienen que trasladarse a ninguna oficina o modulo y, además de eso, se tendrán 234 módulos de todo el país”, expresó.

igonzalez@redaccion.diario.com.mx