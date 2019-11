Se refuerza Wyndham con La Quinta

Wyndham, la compañía hotelera más grande del mundo, compró la franquicia La Quinta, lo que ha ayudado al hotel en Juárez a mejorar su oportunidad de negocios.

Aunque conserva la esencia que ha tenido desde su llegada a esta frontera (en el año 2007), el hotel ubicado en la avenida Ejército Nacional 8211 ahora se llama La Quinta by Wyndham Ciudad Juárez Near US Consulate.

Martín Alonso Cisneros, presidente del consejo de La Quinta, recordó que el hotel de esta firma fue el primero en llegar a todo México e incluso fue de los pocos negocios del giro que sobrevivió a la época de violencia que enfrentó la frontera en los años 2008-2009.

“De la mano de Wyndham hemos empezado una nueva etapa de retos para nuestros clientes, manteniendo siempre la esencia de La Quinta”, dijo.

Salvador de Alba, gerente general del hotel, comentó que desde abril se dio el cambio de esta marca, lo que los llevó a abrir sus oportunidades de negocios en buscadores de hoteles como Expedia y eBooking.

Agregó que a su vez esto favoreció para incrementar la afluencia de huéspedes, logrando mantener una ocupación del 80 por ciento en los últimos meses.

Mientras que Eduardo Cruz del Río, vicepresidente de operaciones para América Latina de Wyndham, comentó que por 1.9 mil millones de dólares, en junio de 2018 se dio la adquisición de esta nueva marca.

“A pesar de la desaceleración que enfrenta la economía mexicana, que creemos será temporal, la industria turística muestra resultados muy alentadores, lo cual es una muy buena noticia para el país”, expresó.

Dentro Latinoamérica y el Caribe La Quinta by Wyndham tiene 14 hoteles, de los cuales 11 operan en México con más de mil 600 habitaciones.

Además de la de esta frontera, Wyndham cuenta con propiedades de La Quinta en Monterrey, Puebla, León, Poza Rica, Aguascalientes, San Luis Potosí y Cancún.

La cadena de hoteles Whyndham fue fundada en 1981 en Dallas, Texas. Actualmente opera 9 mil 200 propiedades en más de 80 países de seis continentes.

La compañía maneja un portafolio de 20 marcas entre las que se encuentran Super 8, Days Inn, Ramada, Microtel Inn & Suites, La Quinta, The Trademak Collection y Wyndham.

En México, Wyndham opera un total de 53 propiedades, entre los que destacan las marcas Wyndham, La Quinta, Wyndham Garden, Ramada Encore y Microtel.



