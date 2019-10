Se reduce financiamiento a vehículos nuevos

Al mes de agosto de 2019 se registró un total de 582 mil 820 financiamientos para la adquisición de un vehículo, lo que representó una disminución de 8.3% con respecto a 2018, esto equivale a 52 mil 381 unidades menos, de acuerdo con el último reporte de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores A.C. (Amda).

Según las cifras, el desempeño de las colocaciones de vehículos nuevos tuvo una disminución de 10.6% y en el caso de los seminuevos se observó un incremento de 12.4% en similar período.

En el desglose se observó que del total de vehículos colocados, 510 mil 442 correspondieron a autos nuevos y 73 mil 378 a seminuevos. De enero a agosto del 2019, 337 mil unidades nuevas fueron adquiridas mediante un crédito otorgado por una financiera, lo que representó el 62.02%.

El 4.01%, es decir, 20 mil 391 vehículos nuevos se compraron con un crédito otorgador por una institución de autofinanciamiento y 152 mil 979 unidades se adquirieron con ayuda del banco (29.97%).

De quienes optaron por adquirir un crédito a través de una financiera, el 91% uso el recurso para un vehículo nuevo y sólo el 9% para uno seminuevo. Las instituciones con el mayor número de préstamos entregados de enero a agosto del 2019 fueron NR Finance México (101 mil 208), GM Financial México (79 mil 222), Volkswagen Financial Services (68 mil 778), Toyota Financial Services (35 mil 275); y KIA Finance (28 mil 465).

De las personas que solicitaron su crédito a través de una institución bancaria, el 80% usó el financiamiento para adquirir una unidad nueva, mientras que el 20% compró un auto seminuevo.

Los bancos que entregaron el mayor número de financiamientos de enero a agosto del 2019 fueron BBVA (76 mil 421), Banorte (40 mil 877), Scotiabank (33 mil 389), Banregio (17 mil917) y HSBC (14 mil 989). Quienes mostraron una caída más marcada durante dicho período fueron Grupo Financiero Inbursa y Cetelem S.A. de C.V con una reducción de 54.1% y 19.4%, respectivamente.