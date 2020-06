Se reactivan 60 líneas de producción de SMT

Ciudad Juárez— Alrededor de 60 líneas de producción dedicadas al ensamblaje de tablillas electrónicas son las que se han reactivado en Ciudad Juárez desde que inició la apertura de industrias esenciales, aseguró la Asociación de Tecnología de Montaje de Superficie (SMTA, por sus siglas en inglés). Eduardo Ortiz, presidente de la asociación, afirmó que sólo el 30% de las 188 líneas de producción que hay en la ciudad, dedicadas a la tecnología de montaje superficial o en superficie (SMT, del inglés surface-mount technology), han regresado a las operaciones con las medidas de seguridad e higiene exigidas por la autoridad. Además, se informó que las líneas que permanecen abiertas en la ciudad operan con el 30% de su capacidad y se espera que sea a partir de agosto cuando puedan trabajar al 100 por ciento. “Las más de 30 empresas maquiladoras en donde se llevan a cabo trabajos de SMT han sido muy cuidadosas en aplicar todos los protocolos de salud para prevenir contagios por Covid-19, incluso se han impuesto muchas restricciones para recibir no sólo a su personal, sino a los proveedores también, por lo que esperamos que con estas medidas la reactivación al 100% pueda hacerse lo más pronto posible”, comentó. Respecto a la pérdida de empleos en el sector, Ortiz señaló que hasta el momento la asociación no cuenta con registro de trabajadores especializados en el ensamble de tablillas electrónicas que hayan perdido su fuente de ingresos. “Muy por el contrario lo que estamos buscando es aumentar los empleos especializados en esta área, haciendo alianzas con las universidades, además de que se espera que en próximos meses lleguen cerca de 20 líneas de producción nuevas a la ciudad”, comentó. Se espera que las nuevas líneas de producción sean distribuidas en dos maquiladoras de la ciudad, de las cuales no se detallaron los nombres por cuestiones de confidencialidad, sin embargo, se informó que generarían cerca de 300 empleos especializados totales. Ortiz destacó que las nuevas líneas podrían quedar listas para iniciar operaciones durante el último trimestre del año si las condiciones de salud y económicas de la industria lo permiten.