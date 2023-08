Se queda en el aire dilema en glifosato

Ciudad de México.- En medio de la controversia entre México y Estados Unidos por el maíz genéticamente modificado, otro de los decretos publicados por el Gobierno mexicano que ha dejado más dudas que certezas es la restricción del glifosato en los cultivos.

Luis González Cepeda, presidente de la Unión Mexicana de Formuladores y Fabricantes de Agroquímicos (UMFAA), consideró que si sigue sin mostrarse la evidencia científica que demuestre las afectaciones del uso del glifosato.

Tampoco se ha presentado alguna propuesta de sustituto por parte de las autoridades.

Para el directivo, la intención del Gobierno mexicano es restringir el uso del glifosato de la mano de la prohibición de maíz transgénico, dando a entender que están relacionados, sin embargo, en la práctica no es así.

"Lo que no han explicado es que el glifosato en México no se usa en granos transgénicos, se usa para el control de malezas y hasta ahora no hay un herbicida tan eficiente como el glifosato", cuestionó.

En tanto, Roberto Escalante, presidente del organismo Protección, Cultivos, Ciencia y Tecnología (PROCCYT), consideró necesario que organismos como la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aceleren la verificación y análisis de propuestas hechas por la industria.

"Estamos en pláticas constantes con Cofepris, porque se han retrasado la aprobación de nuevos registros, de nuevas tecnologías y entre esas tecnologías nuevas están alternativas de biopesticidas", comentó el directivo.

Ambos funcionarios coincidieron que pese a que el plazo para restringir el uso de glifosato, así como los llamados desde el Gobierno federal para identificar un sustituto, al momento no se han hecho públicos los hallazgos que igualen los efectos del glifosato.