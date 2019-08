Se preparan Ford y GM para recesión

Las empresas Ford Motor Co. y General Motors se preparan para un escenario de recesión económica derivado de la guerra comercial que mantiene Estados Unidos con China, efectos que podrían resentirse en esta frontera a inicios del próximo año, según estimaciones.

Para el economista Juan Muñoz Rivera, el tema de la recesión es el resultado de una serie de indicadores negativos que apuntan a un desequilibrio en la economía.

“Los efectos de este anuncio los vamos a ver en la frontera a finales de este año y principios del otro, porque la operación de estas empresas grandes se lleva a cabo con tratados que están firmados y cotizados por el resto del año, por lo que las piezas, los costos, no van a variar su precio por ahora”, dijo.

Muñoz Rivera explicó que aunque no se vislumbra un encarecimiento de los productos de estas marcas en los próximos seis meses, lo que sí podría comenzar a observarse es una disminución en la producción y en la oferta de empleo.

De acuerdo con información de Reuters, los aranceles derivados de la guerra comercial entre Estados Unidos y China aumentaron los costos de las materias primas en la industria automotriz a nivel mundial, lo que comienza a preocupar a varias empresas importantes, debido a una poca demanda.

Según las estimaciones, Ford Motor Co. tiene una reserva de efectivo de 20 mil millones de dólares para un posible evento de recesión, en tanto que General Motors tiene 18 mil millones de dólares.

Entre los planes que la compañía GM contempla para hacer frente a un escenario de recesión, destaca el aplazamiento del gasto de capital no esencial, además de considerar un cambio a vehículos de menor precio para ahorrar costos.

