Se preparan aquí para nuevas Incoterms

A partir del 1 de enero del 2020 entrarán en funciones las nuevas modificaciones a los términos de comercio internacional (Incoterms, por el sigloide al inglés) para establecer las responsabilidades de los compradores y vendedores del comercio exterior, por lo que empresas juarenses comienzan a actualizarse para no ver afectada su logística.

Ayer martes se realizó un curso especial en materia de logística en las instalaciones de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Ciudad Juárez, en donde se abordó el tema de los cambios de los Incoterms.

Estos lineamientos del comercio exterior sirven para establecer cada derecho y obligación de vendedor y comprador, y generalmente son modificadas cada 10 años.

Entre los cambios que se contemplan destaca la eliminación del FAS o “Libre al lado de barco”, el cual se ocupaba productos básicos, la cancelación de ExW que otorgaba al comprador la responsabilidad de toda la logística, así como la derogación del denominado DDP, que daba al vendedor casi toda la responsabilidad.

Miguel Velásquez, docente del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ) y presidente de la Academia de Ingeniería en Logística, explicó que es fundamental que las empresas conozcan sobre los nuevos cambios para establecer la certidumbre respecto a las responsabilidades, las cuales se traducen en costos y gastos.

Durante la capacitación impartida en Canacintra, Velásquez Campos comentó que los cambios son para simplificar el proceso y que no haya confusiones sobre las responsabilidades de compradores y vendedores.

“La cuestión es que aquí no hay una cultura de aprendizaje para interpretar todas las cosas que tienen que ver con el comercio internacional y su impacto, por lo que es necesario que las empresas tengan programas de capacitación continua para actualizarse y sepan qué es lo que tienen que cuidar”, dijo.

Además, dentro de los cambios se prevé la incorporación de nuevos lineamientos como “DTP” o “Entregado en la terminal pagada”, el cual trata sobre la entrega del producto en algún punto terminal como aeropuerto, entre otros.

También se incorpora el “DPP”, similar al “DTP”, sin embargo, la diferencia es que el destino final de la mercancía es un punto que señale el comprador. Otra de las adiciones es el Incoterm CNI, que se refiere al costo y seguro de las mercancías, entre otros cambios contemplados.



