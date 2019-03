Se prepara Levi’s para cotizar en la Bolsa

New York.- Se espera que el jueves Levi Strauss & Company empiece a cotizar en la Bolsa por segunda vez en sus 165 años de vida. Se trata de un hito para la empresa con raíces en la fiebre californiana del oro, la cual en la última década ha resurgido modificando su imagen, sus operaciones y el “stretch” de sus pantalones de mezclilla a fin de satisfacer a clientes actuales que cada vez están más dispuestos a usar prendas para trabajo pesado en otros entornos, publicó The New York Times.

“Les tomó tiempo pero han podido restaurar gran parte del valor de su marca”, dijo Marie Driscoll, directora administrativa que cubre modas en Investigaciones Coresight. “Poseen un producto auténtico que siempre han estado haciendo pero se adaptaron a lo que los clientes quieren hoy en día”.

La oferta de acciones en la presente semana, con la que la empresa espera recabar más de 100 millones de dólares, es un logro del director ejecutivo Charles V. Bergh, enfatizando las ambiciones de Levi’s para ampliar su línea de ropa tanto en Estados Unidos como a nivel mundial. Se espera que las acciones de la compañía se vendan a entre 14 y 16 dólares, lo cual colocaría el valor de Levi’s entre los 5 mil 400 y los 6 mil 200 millones de dólares.

La empresa cotizó por primera vez en los años 70, pero en 1985 salió de la Bolsa al ser adquirida por los descendientes de Levi Strauss.

Levi’s aspira a recuperar las ventas que registraba en los años 90, cuando sus ingresos rebasaban los siete mil millones de dólares.