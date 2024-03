Se pierden 200 mil mdd al año por tormentas, ciclones...

Ciudad de México.- inundaciones, ciclones tropicales, tormentas invernales en Europa y tormentas eléctricas severas actualmente causan pérdidas económicas mundiales estimadas en 200 mil millones de dólares al año, advirtió Swiss Re Institute en un análisis en 36 países, entre ellos México.

De las naciones consideradas, Filipinas es la más afectada por los cuatro riesgos meteorológicos, pues registra pérdidas económicas anuales de 3 por ciento del PIB y está expuesta a una alta probabilidad de intensificación de los peligros.

Le sigue Estados Unidos, pues su economía pierde casi 0.4 por ciento del PIB, es decir, 97 mil millones de dólares, según el informe "Changing Climates: The heat is (still) on", de este mes.

México, que está en el lugar número 16 del ranking, registra pérdidas económicas anuales de 0.12 por ciento de su PIB.

"A más largo plazo esperamos que los efectos del cambio climático aumenten las pérdidas relacionadas con los fenómenos meteorológicos.

"Países que ya sufren hoy grandes pérdidas económicas por inundaciones, ciclones tropicales, tormentas invernales y tormentas convectivas parecen más expuestos a pérdidas crecientes en el futuro, a medida que los fenómenos meteorológicos se vuelvan más severos", destacó la firma global de seguros y reaseguros.

En general, abundó, los países con importantes brechas de protección en los seguros y en los que la adopción de medidas de mitigación de pérdidas y adaptación retrasa la tasa de crecimiento económico son los más expuestos a los riesgos financieros derivados de la intensificación de los riesgos.

Se prevén mayores inundaciones, mientras que los ciclones tropicales serán los principales causantes de las pérdidas.

Para Swiss Re Institute, el primer paso para reducir las afectaciones es reducir el potencial de pérdidas mediante medidas de adaptación.

Algunos ejemplos de medidas de adaptación son la aplicación de códigos de construcción, el aumento de la protección contra las inundaciones y la vigilancia de los asentamientos en zonas propensas a los riesgos naturales, ejemplificó.

"En última instancia, las pérdidas como porcentaje del PIB de cada país dependerán de la futura adaptación, reducción de pérdidas y prevención", sostuvo.