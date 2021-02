Se mantiene suministro; costo puede aumentar

David Cruz / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— La empresa Gas Natural del Norte informó ayer que, si bien los proveedores que tienen en el estado de Texas “han respetado” hasta hoy el flujo del combustible hacia la ciudad, no se tiene garantía de que continúe, así como tampoco se conoce el impacto que puede haber en el precio.

“Lo que puedo comentar es que sí está en riesgo, porque no está en nuestro control, pero vuelvo a repetir, por las medidas que hemos tomado, nos han respetado, actuamos rápido y respetamos lo que son las alertas energéticas”, informó Ramón Martínez, coordinador de la compañía.

“Lo del precio sinceramente ahorita no sabemos; nos hemos dedicado a conseguir el volumen y estar cien por ciento de que no vaya a faltar ese volumen mínimo para poder mantener el gas en nuestros hogares”, agregó.

La empresa, principal proveedora de gas natural en esta frontera, convocó ayer una conferencia de prensa en el contexto del anuncio hecho el miércoles por el gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, que dijo haber ordenado a los generadores de este combustible vender sólo dentro de los límites de esa entidad hasta el próximo domingo 21 de febrero.

En ese sentido, Martínez explicó que los proveedores “han respetado” el suministro a esta compañía gracias a las medidas aplicadas aquí por la misma, como la suspensión del servicio a la industria –130 empresas– y a los 300 principales consumidores del sector comercial, con el fin de mantener el servicio doméstico o en los hogares.

“Está el comunicado (de Abbott); ahorita, lo que nos interesa en primera instancia es la comunicación con nuestros proveedores, nuestros proveedores nos han indicado que, como hemos respetado y acatado estas medidas, hasta ahorita no se ha suspendido el suministro”, dijo.

El encuentro de ayer con los medios inició con el llamado a la población, realizado también en una conferencia del martes, a disminuir el consumo con medidas como dejar de usar secadoras de ropa, bañarse en el menor tiempo posible, entre otras.

“Mínimo (se ha reducido el consumo). Por eso es el llamado nuevamente. La reducción ha sido en el sector industrial y comercial, con los cortes”, dijo Martínez.

También señaló que, dentro de los usos prioritarios o esenciales, la compañía considera los hospitales, los asilos, hoteles y medios de comunicación, además de las viviendas.

De acuerdo con lo informado, los cortes en el suministro de gas para el sector industrial iniciaron el lunes 15, al inicio de la contingencia, y el miércoles se extendieron al comercial, donde se prevé que continúen.

“Tenemos que seguir con los cortes, se va a continuar toda la semana, vamos desde los mayores consumos a los menores, y lo que estamos haciendo para no perjudicar es estar avisando no sólo al comercio, también lo hicimos con la empresa maquiladora, se platica con el gerente; nos piden un tiempo. Ha habido una colaboración al cien por ciento”, dijo.

Consultado sobre eventuales cortes a casas que funcionen como comercios informales, Martínez señaló: “Esperemos no llegar a ese extremo, no podemos cortar domicilio por domicilio, sería imposible, tendríamos que cortar por zonas (…) Tenemos los sectores de toda la ciudad, sinceramente no lo hemos visto; sí tenemos la información, pero no quisiéramos llegar a ese extremo”.

Chihuahua fue uno de los estados afectados por la reducción en el suministro de gas natural procedente del estado de Texas; baja en este combustible que, por ser también fuente de la Comisión Federal de Electricidad, motivó la mañana del pasado lunes 15 un apagón de varias horas que afectó a 4.7 millones de cuentas en el norte del país.

srodriguez@redaccion.diario.com.mx