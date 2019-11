‘Se logra prosperidad con más empresas’

En la actualidad cada vez más personas buscan la oportunidad de abrir su propio negocio; en ese sentido especialistas consideran que el emprendimiento se ha convertido en un factor determinante para lograr una mejor prosperidad en la sociedad.

“El motor que hoy determina la prosperidad de una sociedad se llama emprendimiento. INCmty es una prueba viva de lo que hace el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey para buscar hacer una mejor sociedad”, dijo Salvador Alva, presidente del ITESM.

Recientemente el Tecnológico arrancó la séptima edición de su festival INCmty, dentro de las actividades del Business Hacks Summit, en donde el principal objetivo es inspirar, conectar y motivar a más de 8 mil 300 emprendedores.

Durante su participación Gary Vaynerchuk, gurú mundial del marketing digital destacó en la conferencia ‘The future in the plan of your hands’ la relevancia para las empresas de crear su propio contenido.

“Vivimos en la era dorada del emprendimiento, sin embargo las startups están sobrefondeadas. Y les puedo contar que sí es posible construir un negocios sin levantar capital”, dijo.

Algunas de las áreas que se han recomendado impulsar en el tema de emprendimiento, destaca la animación y los videojuegos, debido a que en México existe mucho talento enfocado a esta industria, sin embargo, las oportunidades para el desarrollo han sido escasas.

Hugo Blendl, ilustrador y animador de la serie Rick y Morty, señaló que es necesario crear empresas enfocadas en esta vertical de negocios.

“Las oportunidades las tenemos que generar nosotros, abrir nuevos estudios, tratar a los artistas como personas, darles salarios dignos, pues lo que hoy existe es una gran desigualdad en las empresas mexicanas de animación“, dijo.

Por otra parte Mario Valle, considerado pionero del ecosistema de juegos, mencionó que México y Latinoamérica son mercados hambrientos de videojuegos, pero al mismo tiempo necesitan estrategias para formación de capital y financiamiento de iniciativas en este sector.

“En los años por venir, las más interesantes oportunidades de inversión provendrán de los videojuegos y soluciones de realidad aumentada en dispositivos móviles, la realidad virtual, así como los videojuegos competitivos”, dijo.

El festival INCmty se realiza del 7 al 9 de noviembre en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en donde se ofrecen mentorías, talleres, foros, debates, meet ups, paneles, concursos y premiaciones para conectar e impulsar a nuevos emprendedores.



[email protected]