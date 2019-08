Se frena indicador turístico

Durante el primer trimestre del año el indicador del Producto Interno Bruto (PIB) Turístico disminuyó 0.1%, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), sin embargo, en Ciudad Juárez, el porcentaje de ocupación hotelera se mantiene en niveles del 60%, según información de la Asociación de Hoteles y Moteles de esta localidad.

Martín Alonso Cisneros, presidente de la asociación, explicó que en el primer semestre del año Juárez ha mostrado un buen comportamiento respecto a ocupación hotelera la cual, dijo, se ubica en alrededor del 60%.

Sin embargo, comentó que en el último mes registraron una caída considerable al registrar 50% de ocupación.

Respecto al descenso del indicador turístico presentado por Inegi, consideró que a nivel nacional es un número muy reducido como para traducirlo en una situación de gravedad, además de que afirmó que en el caso de Juárez no se ha resentido, a pesar de los problemas de inseguridad. Por otra parte, Eduardo Ramos Morán, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en esta ciudad, consideró que Juárez no es una localidad que tenga vocación turística.

“No hay una gran promoción para atraer el turismo, no hay atractivos que lo hagan interesante, hay turismo de negocios y familiar, se están dos o tres días, pero no hay una evidente campaña orientada a la atracción del turismo de placer”, comentó.

Coparmex coincidió en que el tema de inseguridad ha generado un factor importante en la falta del crecimiento turístico en la frontera.

“Se tiene que difundir información de por qué se tiene que visitar Juárez. El factor diferenciación de tipo de cambio debiera favorecer el turismo, además de que no se ha podido aprovechar el tema del turismo médico”, explicó.

Para el período enero-marzo de 2019, el indicador del Consumo Turístico Interior no mostró variación en términos reales frente al trimestre inmediato anterior, de acuerdo con Inegi.

En su comparación anual, el Indicador Trimestral del PIB Turístico tuvo una caída de 0.8% y el del Consumo Turístico Interior lo hizo en 0.6%.



