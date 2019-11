Se expanden plazas al sur de la ciudad

El mercado inmobiliario comercial ha mostrado un crecimiento importante al sur de la ciudad detonando la apertura de nuevos establecimientos, según explica Jaén Peña García, director de Colliers International en Juárez.

La compañía de bienes raíces indicó que el mercado inmobiliario en 2019 cerrará con buenos números principalmente en el sector industrial, por lo que en el 2020 se vislumbra un panorama positivo en ese sentido.

“Hemos visto que los inversionistas apuestan más al sur de la ciudad debido a la falta de espacios en otros sectores, lo que ha generado nuevas plazas comerciales y más modernas en aquella zona de esta frontera”, dijo.

Destacó que en los últimos tres años los inversionistas se han mostrado más interesados en desarrollar plazas comerciales que mejoren la imagen urbana de la ciudad, lo que antes no ocurría.

“Teníamos rato de no ver construcciones de plazas comerciales nuevas, y las que llegaban tenían una imagen muy austera, lo que ha evolucionado de un tiempo para acá, existe hoy en día una gran demanda en la ciudad y eso provoca que los inversionistas se animen a dejar su capital en esta localidad”, comentó.

Por otra parte indicó que el dinamismo podría darse una pausa, con la intención de no generar una sobreoferta de espacios comerciales que no beneficiaría al mercado.

“El desarrollo de plazas comerciales podría detenerse un poco, ha habido mucha construcción en ese sentido y tal vez lleguen dos o tres centros más para cubrir perfectamente la demanda en la ciudad”, dijo.



