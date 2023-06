Se estanca producción de maíz con AMLO

Ciudad de México.- En los primeros cuatro años del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador la producción de maíz no sólo no crece al ritmo de sexenios anteriores, incluso el año pasado reportó una caída no vista en más de una década.

De acuerdo con datos de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), en los primeros tres años del presente sexenio la producción nacional de maíz se ubicó entre 27.2 y 27.5 millones de toneladas, lo que reflejó un crecimiento de menos del 1 por ciento en cada año.

Con los datos de 2022, la producción cayó del piso de las 27 millones de toneladas con 26.4 y una baja interanual de 4 por ciento, que refleja un retroceso mayor a los registrados en los últimos dos años del Gobierno de Enrique Peña Nieto.

La caída del año pasado sólo quedó debajo de la contracción de 24 por ciento que se registró en 2011.

Para especialistas y miembros de la industria, la baja en la producción de granos responde a la eliminación de programas de apoyo al campo, que van desde financiamiento, hasta adquisición de tecnología, compra de cosechas y coberturas, lo cual ha incidido en una mayor dependencia a las importaciones.

Absalón García, productor y presidente de la Unión de Productores de Granos Básicos de Jalisco, señaló que las actuales políticas públicas han sido errantes y envueltas en corrupción, por lo que los cambios orquestados por el actual Gobierno han tenido más afectaciones que beneficios.

Ejemplificó que casos como Segalmex o la entrega de fertilizantes y préstamos ganaderos a la palabra nacieron como programas de sustitución de mecanismos ya establecidos, pero que no sólo no impactaron, sino que incluso han reportados desfalcos millonarios.

"Las políticas que ha implementado este Gobierno han estado bañadas con tufo de corrupción, ahí está lo que vimos con Segalmex, pero también está el programa que tenía que ver con el crédito ganadero a la palabra, que en su primer año fue un desfalco de mil 500 millones de pesos", aseguró el productor jalisciense.

"Cambiaron los programas y la corrupción se recrudeció", aseveró.

Juan Carlos Anaya, director general de GCMA, explicó que el índice de autosuficiencia alimentaria se ha ido deteriorando cada sexenio, pero que bajo la Administración actual, la producción de maíz atiende una menor cantidad de consumo nacional.

"Cuando hablamos de que queremos ser autosuficientes y tener autosuficiencia alimentaria, las políticas públicas no van acompañadas de programas de bienes públicos que fomenten la productividad y también den certidumbre a los productores", consideró.

Este año, de acuerdo con las estimaciones de GCMA, la producción nacional de maíz será mayor a la de 2022, sin embargo, el reto será que los productores logren comercializar a un precio rentable su oferta de granos.

"Vemos que puede haber una producción récord por Sinaloa, pero lamentablemente vemos los problemas en la comercialización", dijo el titular del Grupo.

Para Absalón García, la actual crisis entre productores de granos, derivada de la caída de los precios del mercado internacional sólo es una muestra de las afectaciones en el campo en caso de una mayor crisis en las cosechas por el cambio climático o la aparición de plagas.

"Al haber eliminado los fondos de aseguramiento y las condiciones climatológicas cuando no sean favorables podemos tener una devastación del campo mexicano, que sea muy costosa su recuperación", alertó García.